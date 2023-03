Roma, domani Monteverde senza acqua per lavori alla tubatura idrica. Si prevedono immensi nuovi disagi nel quartiere di Monteverde, dove nella giornata del 6 marzo 2023 verrà tolta l’acqua per lavori alle tubature idriche. I lavori interesseranno la zona nelle prime ore della mattina, come peraltro confermato dal cronoprogramma dei lavori stillato da ACEA ATO 2. Una situazione che non riguarderà tutto il quadrante del quartiere, ma solo delle vie dove sono presenti le palazzine.

Roma, il 6 marzo 2023 Monteverde rimarrà senza acqua

I lavori partiranno alle ore 8.00 del mattino del giorno 6 marzo, durando al massimo 12 ore. Consigliamo quindi ai cittadini, specie quelli anziani o che hanno famiglie con figli, di fare ampie scorte di acqua ai supermercati per affrontare la giornata di domani. Come comunicato sempre da Acea ATO 2, i disagi dovrebbero durare al massimo fino alle ore 20. Il quadrante interessato sarà quello tra via Tarquinio Vipera, via di Monte Verde, piazza Salviati e via Pietro Cartoni.

I lavori si rendono necessarie per diverse problematiche emerse nell’ultimo mese, in primis la mancanza di una sufficiente pressione dell’acqua che non arriva adeguatamente agli appartamenti della zona nei piani superiori. Come ricorda Acea, soprattutto a via Pietro Cartoni servirà fare ampie scorte d’acqua, considerato come sarà l’ultimo punto toccato dalle manutenzioni idriche da parte dei tecnici. I lavori, sempre legati alla pressione dell’acqua, interesseranno anche via Francesco Amici e tutta la strada che collega alla Circonvallazione Gianicolense.

Vedranno l’acqua assente tutto il giorno, domani, anche gli abitanti e i commercianti presenti su via Giovanni de Romanis, la strada che si collega a Largo Alessandrina Ravizza e l’area che si collega al Parco di Villa Baldini. Inoltre via Lorenzo Vidaschi, altra arteria che si collega alla Circonvallazione Gianicolense, famosa per la presenza di attività, anche alberghiere, collegate alle attività portate avanti dall’ospedale romano del San Camillo.