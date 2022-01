Roma, è boom di controlli nei locali: 3 esercizi sequestrati dalla Polizia e sanzioni elevate

Roma. Continuano a piovere sanzioni per gli esercizi commerciali della Capitale che non si adeguato alle normative vigenti anti-Covid-19. In molti, ancora, sono sprovvisti di un sistema di controllo sul possesso del Green Pass per i clienti oppure manca la certificazione, troppo spesso, anche tra il personale che si trova all’interno. In altri casi, invece, è assente addirittura la mascherina Ffp2. Come nei casi ultimi, si tratta di esercizi che non hanno messo in pratica gli adeguamenti necessari per poter rendere sicuro il locale per il pubblico.

Leggi anche: Roma, controlli anti Covid serrati: boom di denunce e sanzioni, un locale sequestrato

3 locali chiusi a Roma

Gli ultimi ammonimenti riguardano la zona Trevi Campo Marzio, nella giornata di venerdì scorso. Gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto hanno controllato 8 esercizi pubblici. Sono 3 i locali ”pizzicati” senza un adeguato piano di contenimento dei contagi e quindi senza aver messo in atto le misure anti-Covid. Gli agenti li hanno sanzionati amministrativamente e sottoposti alla sanzione accessoria della chiusura per giorni 5. Nessun dispositivo, o quasi, era stato messo in pratica tra quelli consigliati per poter evitare che i luoghi divenissero focolai virali. Si tratta, nello specifico, di esercizi ubicati in Largo del Teatro Valle, via d’Ara Coeli (già sanzionato in precedenza) e via dei Coronari. Impiegheranno questo tempo di chiusura per adeguarsi, così da poter riprendere le loro attività.