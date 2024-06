Roma, fermato a Termini pendolare della droga: da Napoli in treno per spacciare

Da Napoli a Roma in treno, arrestato pendolare dello spaccio con oltre 2 etti di eroina. Fermato a Termini dalla Polizia di Stato un 40enne: confondendosi con lavoratori e studenti fuori sede raggiungeva la Capitale per vendere lo stupefacente. Fermato con lo zaino pieno di eroina.

La sveglia suonava ogni giorno, lui si alzava e prendeva il treno diretto a Roma. Partenza Napoli, proprio come fanno quotidianamente centinaia e centinaia di altri lavoratori pendolari. Il suo “impiego” però era del tutto diverso: il 40enne, questa la sua età, raggiugeva infatti la Capitale per spacciare droga, riuscendo a passare inosservato confondendosi proprio tra i passeggeri e viaggiatori. Sulle sue tracce però si era messa da tempo la Polizia che alla fine lo ha fermato.

Arrestato a Termini il pendolare della droga

L’intervento degli investigatori, a seguito di un’intensa attività info investigativa, è stato effettuato all’interno della stazione Termini, in quanto era stato appurato che l’uomo, originario della Tanzania, ma residente a Napoli, era solito partire dal capoluogo campano per recarsi nella capitale al fine di svolgere la sua ‘attività’ di spaccio.

Così i poliziotti del Commissariato Appio, all’arrivo del treno regionale proveniente da Napoli, hanno individuato il sospettato mentre scendeva dal convoglio ferroviario, mimetizzandosi tra la calca di pendolari, quelli “veri”, e lo hanno fermato. L’uomo si è mostrato sin da subito insofferente al controllo, e, per nulla d’accordo, ha consegnato ai poliziotti lo zaino in suo possesso.

La scoperta della droga

Al suo interno sono stati rinvenuti oltre due etti di eroina. Il 40enne è stato quindi portato presso gli uffici del commissariato. Al termine degli atti è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un altro arresto per droga a Torpignattara

Medesima operazione volta al contrasto del reato degli stupefacenti, sempre condotta dagli investigatori del commissariato Appio, si è conclusa anche in via Giovanni Battista Valente, zona Torpignattara. Qui, al termine di servizi di osservazione ed appostamento, è stato fermato un 44enne italiano mentre usciva dalla propria abitazione con una voluminosa busta tra le mani, poco prima di salire in auto. Sei i panetti di hashish rinvenuti dagli agenti che hanno così effettuato successivamente una perquisizione all’interno dell’appartamento. All’interno dello stabile sono stati recuperati ulteriori 5 panetti della medesima sostanza e 600 euro nei diversi ambienti della casa. Ultimate le indagini negli uffici di via Giovanni Botero, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Entrambi gli arresti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

