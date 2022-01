Roma, giro di droga, rame e parti di auto: usavano un autodemolitore come base, arrestati

Si nascondevano all’interno di un autodemolizioni, dove erano domiciliati: quattro le persone arrestate dai carabinieri nella serata di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e ricettazione in concorso. Gli uomini sono stati trovati in possesso di droga e soldi in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Droga, gli arresti di ieri

Era la serata di ieri, 29 gennaio 2022, quando i carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno tratto in arresto quattro uomini: due cittadini romani di 59 e 45 anni, e due cittadini romeni di 42 e 26 anni. Tutti avevano dei precedenti. Sono stati trovati all’interno di un autodemolizioni vicino al fiume Aniene, luogo dove erano domiciliati. I quattro erano in possesso di 47 grammi di shaboo, alcune dosi di hashish e 1.400 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Inoltre, i militari hanno trovato 507 kg di fili di rame e molte parti di autovetture, il tutto accatastato in un angolo. Anche questi oggetti sono stati ritenuti provento di un’attività illecita. La droga, il denaro e il materiale sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.