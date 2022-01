Roma, dalle pistole al lanciarazzi: doppio arresto per possesso e fabbricazione di armi clandestine

Pistole, componenti meccanici artigianali, una carabina e perfino una pistola lanciarazzi: questo quanto trovato dai carabinieri a casa di una coppia di cittadini dell’est Europa. I due avevano anche numerose munizioni di vario tipo. I militari hanno arrestato la coppia, che è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del ritiro direttissimo.

I reati a carico della coppia

Alterazione di armi, possesso di armi clandestine, fabbricazione e detenzione abusiva di armi: queste le accuse che pendono su una coppia di cittadini dell’est Europa, lui di 52 anni, lei di 42. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Cassia, unitamente a quelli del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dei due, nella località di Le Rughe. Qui hanno trovato una grande quantità di armi e munizioni clandestine che è costata alla coppia l’arresto e la detenzione ai domiciliari.

Munizionamento armi clandestine e le relative armi

Nello specifico, i militari hanno trovato: una pistola a salve calibro 8 e relativo caricatore contenente 4 cartucce, modificata e resa offensiva; una canna in ferro di 64 cm per arma lunga di fattura artigianale; 15 componenti meccanici per fucile di fattura artigianale; una carabina ad aria compressa marca Diana sprovvista di matricola; una canna in ferro di 12 cm per arma corta di fattura artigianale; un tamburo in ferro per pistola di fattura artigianale; tre ottiche per fucile; una pistola lancia razzi calibro 22; 28 cartucce a pallettoni per fucile calibro 12 e sei cartucce per pistola calibro 8. Tutte le armi e il munizionamento sono stati sequestrati.