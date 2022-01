Roma, grave incidente tra due auto e una moto: due feriti

Paura ieri sera, tra le strade della capitale: c’è stato un grave incidente in via S. Oberto. E’ accaduto intorno alle 21.30 e ha coinvolto tre veicoli: una Fiat 600, una Renault clio e una moto Yamaha. La dinamica non è ancora chiara ma da ricostruire, quel che è certo, però, è che ci sono stati due feriti: un uomo e una donna, trasportati rispettivamente al Policlinico di Tor Vergata e al Campus Bio Medico, al momento non si sa se sono in pericolo di vita. Sul posto il gruppo tuscolano della Polizia Locale.

Seguono aggiornamenti

(Foto di repertorio)