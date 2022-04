Roma, identificati i rapinatori del rider aggredito: uno dei due è minorenne

Stava lavorando, effettuando le consegne quando è stato aggredito e picchiato da due uomini: il protagonista della brutta vicenda e un rider originario del Bangladesh. Lo scopo era rapinarlo dei soldi delle consegne, che i due hanno portato via. Il fatto è avvenuto sabato notte in Vicolo Cinque, a Roma. Ma la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri, che sono così riusciti a rintracciare rapidamente i due aggressori, i quali non si erano di molto allontanati. Si tratta di due giovanissimi: un 18enne che è stato arrestato e un 17enne segnalato alla Procura dei Minori e riaffidato ai genitori.

(Foto di repertorio)