Roma, in giro con autocarro sequestrato e patente scaduta: ‘pizzicato’ dalla stessa pattuglia

Andava a spasso con un veicolo sequestrato e la patente scaduta, ma ha avuto una notevole ‘sfortuna’: è stato infatti riconosciuto dagli agenti della stessa pattuglia di polizia Locale che lo avevano già precedentemente ‘pizzicato’. La patente è stata ritirata, mentre il conducente è stato multato. I fatti sono accaduti questa mattina in via Prenestina.

Violazioni a Roma: conducente ‘recidivo’

Erano in corso i regolari controlli di sicurezza stradale messi in atto dai Vigili Urbani quando una pattuglia del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) ha notato l’autocarro. Gli agenti si sono ricordati che proprio quel mezzo era già stato fermato e sequestrato alcune settimane prima: il motivo era l’assenza di copertura assicurativa. Non solo: il conducente è stato trovato con la patente scaduta.

Maxi multe per due conducenti

Ma non si è trattata dell’unica irregolarità: poco dopo gli agenti hanno sottoposto al fermo amministrativo un altro autocarro, alla cui guida c’era un uomo di nazionalità straniera, il quale non aveva mai conseguito la carta di qualificazione del conducente (CQC). In totale è di circa 5mila euro l’ammontare delle sanzioni elevate nei confronti dei conducenti dei due furgoni.

