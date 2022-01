Roma, Jeep si ribalta al casello sulla Roma Napoli: due feriti (FOTO)

E’ avvenuto circa un’ora fa, più o meno alle 17.30 di oggi, 13 gennaio 2022, un incidente sulla Roma-Napoli, poco prima dell’imbocco per il GRA. Per una dinamica ancora da accertare una piccola jeep, nello specifico una Suzuki, si è ribaltata proprio a una 50ina di metri dalla barriera del casello Roma Sud, in direzione Napoli. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro veicolo e risultano esserci due feriti, portati via in ambulanza. Attualmente non si sanno le condizioni dei feriti.

