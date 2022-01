Una chiamata disperata al 113 e l’annuncio di volerla fare finita. E’ questo quanto accaduto ieri mattina a Roma nella zona di Colle Prenestino dove un uomo, prima di compiere l’estremo gesto, ha chiamato il 113 comunicando all’operatore le sue intenzioni. Da lì è scattata la corsa contro il tempo per salvarlo.

Roma, tenta il suicidio a Colle Prenestino

In questi casi un ruolo fondamentale lo riveste l’Agente al telefono che in pochi secondi ha il compito di conquistare la fiducia della persona e permettere ai colleghi di intervenire. E così, per fortuna, è successo in questo caso. Le volanti provenienti dal Commissariato Prenestino e San Basilio si sono precipitate sul posto, in Via Emilio Longoni. Gli agenti hanno così raggiunto, non senza difficoltà, l’aspirante suicida che è stato quindi fermato e affidato alle cure del 118.

Il 5 gennaio un caso analogo

Qualche giorno fa, in quella circostanza in zona Bravetta, un 34enne era stato salvato dai Carabinieri in modo simile grazie alla calma mostrata da un Carabiniere addetto al servizio NUE. Il militare, parlando con il ragazzo che voleva farla finita infliggendosi delle ferite da taglio, era riuscito a prendere tempo prezioso in attesa dell’intervento dei colleghi, che lo hanno poi soccorso salvandogli la vita.