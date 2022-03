Roma, lavoratori in piazza a manifestare contro i licenziamenti dello Sheraton Hotel

Manifestazione a Roma: accadrà domani, 10 marzo 2022. I lavoratori scenderanno in piazza per protestare contro i licenziamenti che, oltretutto, hanno seguito una procedura anomala. La partenza è per le ore 11.00, esattamente quando in Regione Lazio si procederà con il licenziamento collettivo dei dipendenti dello Sheraton Hotel.

Manifestazione a Roma: dove partirà

Il presidio sarà in Piazza Oderico da Pordenone. La manifestazione è promossa da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs. Quella dell’Hotel Sheraton è attualmente la procedura di licenziamento più rilevante: sono oltre 160 posti i posti di lavoro a rischio. Una procedura anomala poiché l’albergo riaprirà: attualmente, infatti, è in ristrutturazione. La parte datoriale, nonostante gli sforzi della Regione Lazio per concedere tutti gli strumenti conservativi disponibili e permettere di tutelare l’occupazione fino alla riapertura, non ha ancora considerato questa ipotesi.

Leggi anche: Terribile incidente alle porte di Roma: sbanda e si schianta contro un muro, morto 20enne