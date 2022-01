Roma-Lido, tratta bloccata ma le navette non sono per tutti: «Il ponte per raggiungerle ha solo le scale»

La tratta Roma-Lido torna a far parlare di sé, con nuovi disagi per i pendolari. Questa volta vittime della situazione sono soprattutto le persone con mobilità ridotta, sulla sedia a rotelle. Ascoltiamo quello che succede direttamente dalla voce di uno dei protagonisti, Andrea, il quale ha raccontato la sua terribile esperienza per l’ennesima sospensione della linea, avvenuta questa mattina. Una vicenda davvero scandalosa e senza fine, che dimostra, ancora una volta, l’enorme disservizio della tratta.

Leggi anche: Cade un aereo ultraleggero alle porte di Roma: salvo il pilota

Roma-Lido bloccata, l’epopea delle persone su sedia a rotelle

Ancora un guasto nella tratta Roma-Lido. Ormai non fa più notizia il fatto che la linea sia bloccata e, perciò, che non sia possibile servirsi di quello che è chiamato dai pendolari “il trenino”. Di nuovo, quindi, sono state istituite navette sostitutive, ma questo non è servito a limitare i danni, anzi. Dalla vicenda che ci apprestiamo a riportare appare invece chiaro come non sia stata ancora trovata una soluzione per ridurre i disagi dei pendolai.

Il signor Andrea, l’uomo protagonista di questo fatto, si era recato alla stazione di Ostia Antica per poter prendere la linea e recarsi a Lido Nord. Ma qui, subito, il primo impedimento: un dipendente dell’ATAC impediva l’accesso alla stazione in quanto la linea risultava bloccata. Andrea, come altri pendolari, è stato invitato a prendere le navette sostitutive, ma qui c’è stato il vero problema: lui, infatti, si trova su una sedia a rotelle e perciò gli è impossibile andare a prendere la navetta. Questo perché per potervi arrivare dovrebbe attraversare via Ostiense servendosi del ponte davanti alla stazione (il cosiddetto “ponte blu”), ma questo ponte è provvisto solo di scale. Ciò gli rende impossibile, perciò, giungere dall’altra parte della strada. “Per noi persone con mobilità ridotta, su sedia a rotelle, il disastro è sempre più grande, un dramma veramente”, queste le parole sconsolate dell’uomo.