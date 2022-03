Roma, litiga con l’autista in piena notte, scende e si mette in mezzo alla strada: «Da qui non passi»

Quale può essere stato il motivo che ha spinto un ragazzo a litigare con l’autista di un bus in piena notte a tal punto da pensare di scendere in strada impedendo al conducente di ripartire? Anche se al momento le cause del litigio tra passeggero e autista non sono note è questo quanto accaduto nella notte a Roma: un uomo, alle 3.00, passeggero del bus, è stato trovato dai Carabinieri con le braccia spalancate davanti al mezzo. Come a dire all’autista: «Da qui non passi».

Litiga con l’autista del bus a Roma in piena notte

Il diverbio tra i due è scoppiato durante la corsa notturna che transita nella zona di La Rustica ed è andato avanti per diversi minuti. A un certo punto però il passeggero ha deciso di scendere dal mezzo posizionandosi esattamente davanti all’autobus con le braccia aperte interrompendo così il servizio della linea. Sul posto, in Via Vertunni, sono stati quindi chiamati i Carabinieri.

Carabinieri minacciati da un 34enne romano a La Rustica

I militari sono stati “accolti” però con minacce e insulti. I Carabinieri allora, a quel punto, hanno deciso di mostrare all’uomo il taser da poco in dotazione alle forze dell’ordine. Il 34enne (romano, ndr) ha deciso allora di ‘arrendersi’ desistendo dal suo comportamento. Una volta identificato la sua posizione è finita al vaglio dei Carabinieri. Per lui potrebbe prefigurarsi il reato di interruzione di pubblico servizio, oltre che chiaramente delle minacce a pubblico ufficiale.

Usato per la prima volta il taser a Roma

L’utilizzo del taser si sta rivelando particolarmente utile negli interventi delle Forze dell’Ordine (anche se è già scoppiata la polemica dato che lo strumento non è stato dato in dotazione alla Polizia Locale). Nella giornata di ieri vi avevamo dato conto del primo intervento a Roma, con – in questo caso – la Polizia che era riuscita a fermare un pusher armato di coltello.