Roma, lo fermano per un controllo ma trovano a bordo rifiuti pericolosi: 30enne nei guai

Si stava muovendo in zona Garbatella a bordo di un autocarro quando è stato fermato dalla Polizia Locale per dei controlli di routine: quello che però gli agenti hanno trovato non rientrava affatto nell’ordinario. A bordo del mezzo, infatti, era contenuto molto materiale di risulta edile, anche pericoloso. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale Gruppo GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Controlli a Roma: denunciato un 30enne italiano

Sul suo mezzo erano presenti motori, parti di lavorazione meccanica, elettrodomestici, materiale di risulta edile e altri rifiuti anche pericolosi, ma lui non possedeva l’autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali: è finito così nei guai il conducente del mezzo, un ragazzo italiano di 30 anni, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria secondo quanto stabilito dalla normativa sulla tutela ambientale. Il veicolo, invece, è stato sequestrato. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine per risalire alla provenienza dei materiali ritrovati ed a ulteriori responsabilità.

Leggi anche: Roma, lanciano una sigaretta e finisce nel passeggino: bimba ustionata