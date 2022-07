Roma: “Mi hai fatto arrestare, ritira la denuncia”. Torna dal commesso che aveva preso a bottigliate e lo minaccia

Aveva preso a bottigliate l’addetto del supermercato nel tentativo di guadagnarsi la fuga dopo il furto commesso ed era finito in arresto. Ma non appena scarcerato è tornato dal commesso per “invitarlo” a ritirare la denuncia. E così, nei confronti dell’uomo, è scattato un nuovo provvedimento.

Rapina supermercato di Via Carrara

I fatti risalgono allo scorso 30 giugno. Il malvivente era stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui è stato disposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ma il giorno dopo la scarcerazione ha pensato bene di ritornare nello stesso supermercato, sito in Via Carrara.

Commesso minacciato a Roma

L’obiettivo era sempre il commesso, “colpevole” di averlo fatto arrestare. Per questo l’uomo gli ha intimato di ritirare la denuncia, gesto che gli è costato invece l’ennesimo provvedimento a suo carico, nello spazio peraltro di pochissimi giorni. In particolare, adesso, per il malfattore è stato disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa con il contestuale avviso che, in caso di violazione, scatteranno nuovamente le manette.

