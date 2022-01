Roma, ‘Non lo vedi che è fr*cio’: ex ballerino di Amici picchiato da branco di 6 ragazzi

Era fuori con i suoi amici, una serata normale per un ragazzo di 27 anni. Ma dall’allegria dell’uscita si è passati alla paura e alle botte: questo è quanto accaduto il 16 gennaio 2022 a Simone Baroni, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Il motivo? “Non lo vedi che è fr*cio”, così ha riportato il ragazzo sui suoi social, denunciando con coraggio l’accaduto. Simone era fuori da un bar in piazzale Appio, zona San Giovanni. Era la notte tra sabato e domenica quando è stato vittima di un’aggressione omofoba da parte di alcuni ragazzi. Lo hanno picchiato, spaccandogli un labbro. Perché è gay.

Simone Baroni picchiato a Roma: le parole del ballerino

“Stasera ho subito un’aggressione omofoba senza alcuna ragione, ho i video e domani andrò a denunciare per raccogliere anche i video delle camere della zona. Robe dell’aldilà, sto bene, un po’ il labbro gonfio. Ho preso due cartoni in faccia senza motivo alcuno, accerchiato da 5/6 ragazzi solo perché ‘non lo vedi che è un fr*cio‘ e camminavo in una strada. Queste cose non devono passare, non per me, perché so difendermi, perché infatti sono venuti a scusarsi (inutilmente), ma per chi a differenza mia non avrebbe avuto (anche giustamente, erano tanti) la forza ed il coraggio di ribellarsi. In un Paese dove il DDL Zan è una legge inutile, superflua, mi vergogno. Eppure, anche con meno diritti pago le stesse tasse degli altri e chiudo la polemica, domani vi racconto tutto“, così racconta sui suoi social il 27enne, condividendo anche la foto del suo labbro. Simone si è anche recato in ospedale per essere medicato. Poi, con coraggio, è andato dai carabinieri per denunciare l’accaduto.