Roma, paura per due anziani presi di mira da un gruppo di borseggiatori seriali

Borseggiavano dei signori anziani all’uscita della metro. Le condotte illecite andavano avanti da diverso tempo e questa volta nel mirino dei malviventi sono finiti anche due ultra settantenni. Le verifiche effettuate dalla Polizia hanno permesso di mettere fine a questa storia e arrestare in flagranza 3 cittadini romeni di 34, 39 e 57 anni.

I borseggi avvenivano nei pressi delle stazioni metro: i controlli degli agenti

Appreso che presso le stazioni metro alcuni cittadini rumeni si rendevano responsabili di borseggi ai danni dei viaggiatori, i poliziotti hanno organizzato un servizio con l’ausilio del personale ispettivo ATAC – Centrale Operativa, che monitorava le stazioni mediante le telecamere di video sorveglianza in collegamento diretto con gli investigatori del commissariato Appio.

I tre, sono stati osservati mentre si appostavano con fare sospetto nei pressi dei distributori automatici nella stazione metro Colli Albani, per poi accodarsi a due persone anziane, un uomo ed una donna, che uscivano dalla metro in direzione via Ariccia/Via Albano. Gli agenti hanno prontamente bloccato i tre che avevano appena concluso l’azione delittuosa nei confronti dei due anziani nel momento in cui i tre arrestati stavano approcciando le vittime sulle scale della metro A uscita Colli Albani tentando il borseggio ai danni dei due ultra settantenni. Per i 3, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..