Roma, va a pagare il conto ma…è stato rapinato: ‘beccato’ dalla cameriera

Stava per pagare il conto ma si rende conto di esser stato rapinato. Una sensazione tutt’altro che piacevole ma fortunatamente, anche grazie alla testimonianza di una delle cameriere del locale, la Polizia è riuscita a risalire al responsabile.

L’inseguimento degli agenti e l’arresto

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia mentre transitavano in Viale Regina Margherita, hanno notato un soggetto di probabile nazionalità sudamericana che in modo frettoloso e con fare guardingo si dirigeva a piedi su Viale Regina Margherita in direzione di Via Nomentana.

Insospettiti dalla condotta dell’uomo, gli agenti lo hanno seguito e, all’altezza di Piazza Galeno, accortosi dei poliziotti, il 26enne cubano si è disfatto di un portafogli e ha gettato in terra 2 carte di credito debitamente recuperate. L’uomo è stato trovato in possesso di € 85,00, in banconote di vario taglio, che custodiva nella tasca destra dei pantaloni.

Nel portafoglio invece, sono stati recuperati i documenti della vittima la quale, giunta presso il commissariato ha riferito agli agenti che pochi istanti prima, mentre era seduto all’interno di un locale, in procinto di recarsi a pagare il conto, si era accorto che ignoti gli avevano sottratto il proprio portafogli che custodiva all’interno della tasca del giacchetto appoggiato allo schienale della sedia, riferendo inoltre che una delle cameriere era in grado di poter riconoscere l’autore. Per l’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..