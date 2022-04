Entrano armati in tabaccheria: rapinate nonna e nipote

Momenti di terrore per una nonna e per sua nipote. A Borgo Montello, un bar tabacchi stava ha ricevuto la sgradevole sorpresa da parte di tre rapinatori. Erano circa le 21 di sera quando le povere donne, prossime alla chiusura, si sono viste una pistola puntata contro.

Tra urla e terrore

Venerdì 8 Aprile, intorno alle 21.00, la madre e la figlia del titolare del bar tabacchi situato lungo via Nettuno sono state assalite da tre ladri armati e dal volto coperto. La nonna e la nipote stavano facendo chiusura quando, all’improvviso, uno dei tre rapinatori ha alzato una pistola intimandole di rialzare la serranda. Dopo esser state costrette a far entrare i ladri nel bar le due vittime hanno iniziato a tremare di paura. Ma, grazie alle urla agghiaccianti della nipote, alcuni vicini hanno potuto capire che qualcosa non andava e allertare immediatamente il 112. Però, I tre malviventi hanno avuto il tempo sufficiente per ottenere soldi contanti e decine di stecche di sigarette. Una volta terminato il colpo, si sono dati alla fuga, inizialmente a piedi, con un malloppo dal valore di circa qualche migliaia di euro.

