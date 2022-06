Roma, paura sul GRA: autobus in fiamme nella notte (VIDEO)

Roma. Ancora e purtroppo un autobus Atac in fiamme. A segnalare il fatto un lettore che ha poi ripreso — da sotto l’autostrada — quanto stava accadendo.

Autobus avvolto dalle fiamme sul Raccordo: l’accaduto

Le fiamme sono divampate questa notte, intorno alle 23:40, all’altezza di Boccea e Casal del Marmo. Una volta scattato l’allarme è subito partita la chiamata ai soccorsi, così da scongiurare ogni pericolo per gli altri automobilisti.

I soccorsi

Dopo diversi minuti di attesa, si è rivelato provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale — in zona per i controlli di routine — che ha sollecitato l’intervento delle autorità.

Sul posto per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme sono poi giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia per le operazioni di loro competenza.

Credit Video: mrmancini77