Roma, picchi di 60 ambulanze bloccate nei Pronto Soccorso: «Sistema al collasso»

Non accenna ad attenuarsi la profonda emergenza vissuta dal Sistema di Emergenza Territoriale 118 con gli operatori ormai allo stremo. Ambulanze ferme senza possibilità di lasciare i pazienti negli Ospedali, magari positivi al Covid, oppure impossibilitati a ripartire perché le barelle restano bloccate. Un dramma che attraversa la Capitale e tutti i Comuni circostanti con ripercussioni, a catena, lungo tutto il sistema che garantisce il soccorso in caso di emergenza.

Il Sindacato NurSind Ares 118: «Sistema rischia il collasso»

L’ultimo sfogo è arrivato in queste ore da uno dei Sindacati di categoria. «Anche oggi un altra giornata, l’ennesima, di passione. Con picchi di oltre 60 ambulanze bloccate senza barella o addirittura con il paziente a bordo presso i vari Pronto Soccorso e con le sempre più numerose richieste di intervento che giungono ininterrottamente alla Centrale Operativa il sistema rischia il collasso», si legge in una nota.

Il 28 gennaio 2022 sciopero Nazionale

A fine mese gli infermieri hanno proclamato uno sciopero per far sentire le ragioni di una categoria messa a durissima prova dalla pandemia. La mobilitazione è fissata per la giornata del 28 gennaio 2022 e riguarderà l’intero territorio nazionale.

