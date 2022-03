Roma, prima lo deruba poi lo picchia: in manette un 24enne

Era notte quando i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro sono intervenuti in via Giolitti per sedare una rissa tra due uomini. I militari erano in transito sulla strada quando hanno assistito alla lite, fermando così la colluttazione. Tale fatto è accaduto a seguito del furto di uno smartphone.

Rissa a Roma tra un egiziano e un peruviano

Gli ha rubato il cellulare, ma è stato sorpreso dalla vittima, un peruviano di 37 anni. Per tale motivo il criminale, un cittadino egiziano di 24 anni, già con precedenti per il reato di rapina impropria, è stato bloccato dall’uomo. Si è scatenata una lite e il 24enne ha colpito con calci e pugni il 37enne. L’egiziano è stato condotto presso le aule del Tribunale di Roma dove l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto il suo accompagnamento in carcere.

