Roma. Prima rubano una borsa, poi cercano di investire gli agenti: arrestati 4 stranieri

Hanno prima rubato la borsa a una donna seduta al ristorante nel centro commerciale Tor Vergata, poi non soddisfatti hanno pensato bene di portare via alcuni generi alimentari da un supermercato e di utilizzare una carta di credito (rubata) per effettuare un prelievo di 600 euro. Un piano ben architettato e studiato, ma loro fuga è stata breve perché i 4 ladri, tutti cittadini stranieri, sono stati identificati e bloccati, con non poche difficoltà.

Roma: ladri in fuga, trascinano con l’auto i poliziotti

I ladri, un cubano di 40 anni, due peruviani di 22 e 29 anni e una cittadina peruviana di 29 anni, sono stati intercettati dagli agenti di Polizia, ma una volta scoperti i quattro hanno tentato di scappare con l’auto e nella fuga hanno trascinato anche due poliziotti. Grazie al tempestivo intervento di un altro equipaggio, che li ha inseguiti, i malviventi sono stati bloccati e arrestati: sono altamente indiziati di furti con destrezza. La refurtiva, tutto il loro bottino, è stata riconsegnata alle vittime.