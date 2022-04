Roma-Salernitana, dove vedere la diretta della partita in tv e in streaming

Roma-Salernitana, dove vedere la partita in diretta TV o in streaming? I giallorossi domani tornano all’Olimpico in cerca dei 3 punti. La squadra allenata da Mourinho scenderà in campo Domenica 10 Aprile alle ore 18:00. La Roma, reduce dall’impegno di Conference League in casa del Bodo/Glimt, ospiterà la Salernitana. Di seguito tutte le modalità per vedere la partita in tv o in streaming. Sarà possibile vedere la partita di serie A Roma-Salernitana solo su DAZN.

Dove vedere Roma-Salernitana in Tv

Per vedere la partita in diretta tv hai bisogno di una smart tv di ultima generazione che sia compatibile con l’app o una console (come PlayStation 4/5, Xbox One, One S, One X, Series X, Series S), un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, o ancora TIMVIOSN BOX.

Dove vedere Roma-Salernitana in Diretta Streaming

Se non sei in possesso di una smart Tv o delle altre tecnologie, puoi seguire la partita in diretta streaming su tutti i dispositivi quali: smartphone, tablet, iPhone e iPad, sul pc o notebook.

Per farlo dovrai solo scaricare l’app di Dazn sui dispositivi mobili e registrarti, mentre se utilizzi un pc o un notebook ti basta andare sul sito ufficiale della piattaforma.

Se non puoi vedere la partita in diretta, potrai seguire tutti gli aggiornamenti su GOAL, una piattaforma attraverso la quale potrai essere sempre connesso grazie alla diretta testuale presente sul sito.

Probabile formazione Roma-Salernitana

Dato l’impegno della squadra giallorossa infrasettimanale di Conference League, l’allenatore Mourinho ha probabilmente deciso di far “rifiatare” qualche giocatore. A causa della squalifica del giocatore Lorenzo Pellegrini, dal primo minuti dovrebbe essere presente Zaniolo guarito dall’ultimo infortunio. Ad affiancarlo sarà Mkhitaryan con Abraham o Shomurodov.

In difesa probabilmente Mancini verrà sostituito per l’infortunio avuto a Bodo. Confermati in centrocampo Cristante e Sergio Oliveira.

L’allenatore della Salernitana, Nicola, risponde con il 3-5-2. Probabile conferma per Belec mentre Sepe è a rischio. In mediana Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Ederson, Bohinen e Ruggeri mentre Gyomber, Radovanovic e Ranieri nella linea arretrata.