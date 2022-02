Roma, spaventoso incendio in strada: a fuoco cassonetti e scooter

Paura a Roma, in zona Marconi: erano le 13.40 di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, quando la squadra 7/A dei Vigili del Fuoco di Ostiense, insieme a un’autobotte AB12, è stata inviata in diverse vie del quartiere Marconi. Sette cassonetti e uno scooter parcheggiato lì vicino hanno preso fuoco per cause ancora da accertare. Sul posto presenti anche i carabinieri.

