Roma, terribile incidente: morto 17enne, gravi 4 ragazzi

Una serata finita in tragedia: è quanto accaduto questa notte a Roma, intorno alle 2:00, in via Acqua Acetosa Ostiense. Un veicolo condotto da un 18enne con a bordo altri 4 ragazzi, di cui uno minorenne, per cause ancora da accertare si è ribaltato. L’impatto, fortissimo, ha ferito gravemente i 5 giovani, che sono stati trasportati all’ospedale. Uno di loro, un minorenne di 17 anni, non ce l’ha fatta ed è morto questa mattina.

Auto sbanda e si ribalta: un morto, 4 feriti

Erano circa le 2:00 di questa notte quando la macchina, una Fiat Panda, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Nel violento impatto sono rimasti feriti tutti e 5 i ragazzi, di nazionalità italiana, presenti sul veicolo. Due dei passeggeri sono stati portati in codice rosso all’ospedale S. Eugenio, ma purtroppo per uno di loro, E. D., di soli 17 anni, non c’è stato niente da fare: è morto questa mattina all’ospedale S. Eugenio. Gli altri due passeggeri sono stati portati in codice giallo al Campus Biomedico, così come il 18enne che guidava.

Terribile incidente a Roma: la ricostruzione

In base a una prima ricostruzione operata dalla Polizia Locale di Roma Capitale sembrerebbe che il conducente del veicolo abbia perso il controllo del mezzo e abbia così colpito prima un palo Acea, poi un albero. La macchina si è infine ribaltata. Il tragico incidente è avvenuto in via Acqua Acetosa Ostiense, a circa 100 metri da via Camus (direzione via di Decima). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Capitale IX Gruppo Eur. Al momento sono stati richiesti gli esami tossicologici e alcolemici per il 18enne e mentre i caschi bianchi indagano l’auto è stata sequestrata. Non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.