Roma, terribile incidente nella notte: ambulanza si schianta e si ribalta

Risale a questa notte un brutto incidente che ha visto coinvolta un’ambulanza e una macchina. Il fatto è avvenuto a Roma. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone. L’impatto è stato tale che ha provocato il ribaltamento dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

Incidente di un’ambulanza tra ieri e oggi: bruttissimo impatto

Brutto incidente a via Prenestina, all’altezza di via di Tor de Schiavi: per una dinamica ancora da chiarire e approfondire un’ambulanza e una macchina, una Renault Twingo si sono scontrati. Dai primi rilievi, però, effettuati dal Gruppo Casilino della Polizia Locale i due mezzi si sono scontrati all’incrocio. Il fatto è avvenuto nella notte tra ieri e oggi, precisamente all’1.30. L’impatto è stato tale che l’ambulanza si è ribaltata. Quattro sono le persone rimaste ferite: la conducente dell’auto, un ragazza di 27 anni e tre operatori sanitari. Fortunatamente nessuno sembra in modo grave.