Roma, terrore sul bus: conducente brutalmente aggredito finisce in ospedale

Un terribile episodio di violenza quello che ha visto protagonista un autista Cotral aggredito a bordo dell’autobus. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo impietrito dei passeggeri presenti.

Nel momento in cui è stato aggredito l’autista era in servizio a Labico. A richiedere l’intervento dei soccorsi la stessa vittima, trasportata poi in ospedale.

Aggressione autista Cotral: è caccia al responsabile

I militari di Labico sono intervenuti verso le 22 di martedì sera a bordo di un autobus diretto a Roma. Giunti sul posto il conducente ha riferito loro di esser stato poco prima aggredito da un uomo salito alla fermata Labico. L’aggressione è stata causata per futili motivi.

Il malvivente è poi scappato mentre l’autista è stato trasportato in ospedale per tutte le cure del caso. Per quanto riguarda invece i passeggeri, circa una decina, erano comprensibilmente scossi ma illesi. Sul caso indagano i Carabinieri di Labico.