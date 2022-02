Roma, turista USA caduta dal ponte sul Tevere durante il viaggio di nozze: «Salva per miracolo, aiutatemi a guarire»

La sua storia aveva scioccato tutti prima di Natale: il sogno di una giovane coppia americana, quello di trascorrere la luna di miele nella città Eterna, che si era trasformato improvvisamente in tragedia. Lei, Kristin Falterman, e lui, Stephen Vincent, si trovavano nei pressi del Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta lo scorso 22 dicembre quando a un certo punto la giovane sposa era precipitata nel vuoto. Un volo spaventoso, poi la corsa in Ospedale e un epilogo che sembrava purtroppo scontato. E invece la ragazza ha vinto la sua battaglia più dura, quella per la vita.

Turista americana precipitata dal ponte sul Tevere

Kristin era stata operata d’urgenza al San Camillo per ridurre le numerose fratture riportate. Un lavoro encomiabile quello dei medici che sono riusciti a salvarla. Adesso però la giovane ragazza, giunta in Italia da turista in quello che doveva essere il viaggio più bello della sua vita e che ora è rientrata negli Stati Uniti, è attesa da un lungo quanto costoso percorso di riabilitazione.

Raccolta fondi per la sposa caduta dal ponte a Roma

Per questo motivo i familiari della ragazza hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su Gofundme. «Come molti di voi hanno sentito, Kristin ha avuto un’orribile caduta durante la sua luna di miele a Roma – si legge nella pagina dedicata sul portale – Siamo così grati che sia viva e ancora qui con noi. Ha già subito coraggiosamente diversi interventi chirurgici, sia a Roma che negli Stati Uniti, ma questa settimana ha ancora un paio di interventi da eseguire. Per rendere questo difficile recupero un po’ meno stressante, vorremmo toglierle dal piatto un po’ di oneri finanziari, dal momento che non sarà in grado di lavorare per un po’ di tempo. Riportiamo Kristin in salute, in modo che possa continuare con la sua carriera, la sua vita e i suoi obiettivi familiari. Apprezziamo molto qualsiasi contributo tu possa dare. Grazie mille a tutti».

L’incidente era avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre scorsi, poco prima dell’una. Stando a quanto ricostruito la ragazza, neo sposa, era con il marito quando ad un certo punto aveva deciso di sedersi sul Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, forse per uno scatto romantico con la Roma di notte. A quel punto il dramma: la ragazza, che era seduta di spalle era precipitata nel vuoto schiantandosi sulla banchina che costeggia il Tevere.