Roma, «Voglio farla finita»: 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio

Attimi di paura per un uomo di 42anni che questa mattina ha cercato di farla finita. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, evitando pertanto il più triste degli epiloghi. Sono tuttavia da chiarire le cause che abbiamo portato l’uomo a compiere un gesto così estremo.

Roma, 42enne minaccia di buttarsi da Ponte Tazio

I fatti questa mattina, intorno alle 9, su Ponte Tazio. Qui un uomo di 42 anni è salito sul parapetto manifestando chiari e pericolosi intenti suicidi. Provvidenziale l’intervento della Polizia locale — in transito nella zona per i consueti controlli — che è riuscita a far desistere il 42enne dalla propria idea.

Il salvataggio

Una volta avvistato l’uomo gli agenti del III Gruppo Nomentano sono tempestivamente intervenuti riuscendo a farlo desistere. Una volta calmato e fatto scendere, l’uomo è stato condotto al Policlinico Umberto I per accertammenti.