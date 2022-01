Roma, secondo suicidio in poche ore: uomo si lancia nel vuoto, morto sul colpo

Ancora un suicidio, ancora un uomo che ha deciso di mettere la parola fine alla propria vita, in un periodo in cui la disperazione sembra, e purtroppo, regnare. Questa volta è successo stamattina, intorno alle 8.45, in zona Largo La Loggia. E’ qui che un uomo, di cui al momento non si conosce l’età, ha deciso di suicidarsi, di gettarsi dal balcone della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Bonelli, ma purtroppo per l’uomo non c’era già nulla da fare: è morto sul colpo.

Ennesimo suicidio a Roma

Quello di questa mattina, purtroppo, è solo l’ultimo di una scia di suicidi, che sembra propria non voglia arrestarsi. Ieri mattina una ragazza di appena 30 anni si è tolta la vita: si è lanciata dalla finestra della sua abitazione in viale Santa Rita da Cascia, al civico 20, alle Torri di Tor Bella Monaca. La giovane si è buttata nel vuoto e, dopo un volo di oltre 10 metri, per lei non c’è stato scampo. Anche in questo caso sono arrivati sul posto i carabinieri di San Basilio, con i colleghi della scientifica.

Leggi anche: Roma, apre la finestra e si lancia di sotto: morta 30enne

18enne si suicida a Monterotondo

La settimana scorsa, invece, in un bollettino ‘nero’, un giovane ha deciso di togliersi la vita alle porte di Roma, a Monterotondo: il ragazzo ha approfittato di momento in cui era solo in casa, ha preso l’arma, un fucile da caccia, e si è tolto la vita. Suicidi su suicidi, pagine di cronaca nera che mai nessuno vorrebbe raccontare e che, invece, purtroppo sono la realtà di un periodo triste.

(Foto in evidenza di Daniele L. Gruppo PORTUENSE LARGO LA LOGGIA SANTA SILVIA E DINTORNI…)