Tragedia alle porte di Roma: 18enne si suicida sparandosi

Una tragedia impronunciabile è accaduta ieri mattina, 27 gennaio 2022, alle porte di Roma, precisamente a Monterotondo in via dello Stadio: un ragazzo di soli 18 anni si è tolto la vita, sparandosi con un fucile da caccia. Il giovane soffriva di depressione, per la quale era già in cura. Ma, purtroppo, la patologia ha avuto la meglio: questa sarebbe stata la motivazione del gesto estremo. Il 18enne è così riuscito, in qualche modo, a entrare in possesso della chiave per aprire l’armadio dove era chiuso il fucile da caccia, regolarmente detenuto e denunciato dal fratello della vittima, quindi, approfittando di un momento in cui era solo in casa ha compiuto l’atto. La salma è stata messa a disposizione dei familiari il giorno stesso, in quanto non ci sono dubbi che si sia trattato di un suicidio. Il terribile rinvenimento è stato fatto da uno dei familiari, al rientro a casa. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, i carabinieri di Monterotondo e la pattuglia dei carabinieri Sezione Operativa di Monterotondo. Presente anche il medico legale.

(Foto di repertorio)