Rome Unplugged Festival al parco dell’Appia Antica dal 30 giugno al 2 luglio: biglietti, programma, come raggiungerlo con i mezzi, orari

Ci siamo. Inizia oggi il grande Festival al Parco dell’Appia antica “Unplugged” che si prolungherà fino a domenica 2 luglio 2023. Si tratta della seconda edizione della rassegna che porterà in scena, fondendoli insieme, musica e archeologia all’interno di un paesaggio unico al mondo. Tre giorni di live, con eventi dall’alba e al tramonto, lectio magistralis e visite guidate in piena sintonia con l’ambiente circostante. Un appuntamento, insomma, da non perdere.

Rome Unplugged Festival 2023, ospiti e cantanti

Dislocata tra l’imponente Villa dei Quintili e il Mausoleo di Cecilia Metella, la manifestazione ospita quest’anno l’incredibile voce di Noa, un gigante come Mogol in una lectio magistralis, Simone Cristicchi e Amara che affrontano con delicatezza e rispetto il repertorio mistico di Battiato, l’energia dei San Salvador con un doppio appuntamento in entrambi i siti, la chitarra di Ralph Towner che incontra gli Aires Tango di Javier Girotto (clicca qui per la programmazione completa).

Come raggiungere il Festival nel parco dell’Appia Antica con i mezzi pubblici

Per chi desidera raggiungere il parco con i mezzi pubblici importanti novità sono state predisposte sul fronte del trasporto locale. In occasione infatti del Festival al parco dell’Appia Antica, da venerdì a domenica più corse sono state programmate per la linea 118. Il bus, che collega il Centro (piazza Venezia, i Fori e le stazioni metro B di Colosseo e Circo Massimo), farà corse aggiuntive a partire dalle 21,30 e prolungherà il servizio sino all’1 di notte (ora dell’ultima partenza dal capolinea di Villa dei Quintili con passaggio all’1,25 circa a piazza Venezia).

Orari bus per raggiungere Rome Unplugged Festival al parco dell’Appia Antica

Tutte le informazioni sono riportate, come di consueto, sul portale Roma Mobilia. Ecco il dettaglio delle corse aggiuntive

Venerdì 30 giugno la linea 118 farà queste corse aggiuntive rispetto alla normale programmazione: 21,14, 21,35 21,42, 22,15, 22,38, 22,49, 23,16, 23,37, 23,56, 0,16, 0,36 e 1.

Sabato 1 luglio la linea 118 farà queste corse aggiuntive rispetto alla normale programmazione: 21,04, 21,13, 21, 40, 22,08, 22,18, 22,44, 23,13, 23,34, 23,56, 0,18, 0,40 e 1.

Domenica 2 luglio la linea 118 farà queste corse aggiuntive rispetto alla normale programmazione: 20,53, 21,28, 22,01, 22,36, 23,09, 23,43, 0,30 e 1.

Biglietti Rome Unplugged Festival

Per quanto riguarda i biglietti con un solo ticketal costo di 12€ si potrà visitare Villa dei Quintili e assistere al concerto di Noa, acquistando il biglietto per il 30 giugno; al concerto di Simone Cristicchi e Amara, acquistando il biglietto per il 1 luglio; al concerto dei San Salvador all’alba, alla Lectio Magistralis di Mogol e Ralph Towner & Aires Tango, acquistando il biglietto per il 2 luglio (Clicca sul pulsante, sarai indirizzato sul sito di CoopCulture). Per acquistare il biglietto, basterà selezionare il giorno che ti interessa e la tipologia di biglietto che sarà valido per tutti gli eventi di quel giorno.