Weekend Roma, cosa fare dal 29 giugno al 2 luglio: eventi in programma e musei gratis

Roma è una città unica al mondo, che racchiude in sé oltre 27 secoli di storia, arte e cultura; fu il centro di una delle più grandi civiltà dell’antichità, che lasciò in eredità monumenti, opere d’arte, istituzioni e valori che hanno influenzato la cultura occidentale. Roma è anche la sede del papato e della Chiesa cattolica, che ha arricchito la città con capolavori architettonici e artistici di inestimabile valore. Infine è una città viva e dinamica, che offre ai suoi visitatori una varietà di eventi musicali e culturali, in grado di soddisfare ogni gusto e interesse. In questo fine settimana lungo, tra la festa dei santi patroni, l’apertura gratuita dei musei e gli eventi musicali e culturali, c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi vuole vivere la città eterna in tutta la sua bellezza.

Musei e mostre gratis a Roma: un’occasione da non perdere

Domenica 2 luglio, come ogni prima domenica del mese, torna l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei statali. A Roma sono tanti gli spazi da visitare, tra cui i Musei Capitolini, il Museo Nazionale Romano, la Galleria Borghese (su prenotazione), il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e molti altri. Anche alcuni siti archeologici saranno aperti gratuitamente, come l’Area Sacra di Largo Argentina (visitabile dalle 9.30 alle 19.00), il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Inoltre, sarà possibile ammirare le mostre temporanee in corso, come “Imago Augusti” ai Mercati di Traiano, “Canova. L’ultimo Principe” ,“Giulio Paolini. A come Accademia” e “Trame e segni. Guido Strazza” all’Accademia Nazionale di San Luca. Al Pigneto, dal 1 luglio, torna Bande de femmes, il Festival femminista del fumetto organizzato da Tuba Bazar e il vernissage di Notte a colori.

Un weekend all’insegna della musica

Roma non è solo arte e storia, ma anche musica. E in questo weekend lungo, la città offre una programmazione musicale ricca e variegata, che accontenta tutti i gusti. Dall’Auditorium Parco della Musica alla Casa del Jazz, passando per l’Ippodromo delle Capannelle e la Villa dei Quintili, ecco alcuni dei concerti da non perdere.

“Roma Summer Fest”: al via le danze popolari

L’Auditorium Parco della Musica ospita il Roma Summer Fest, una rassegna che propone concerti di diversi generi musicali. Il 29 giugno, invece, si terrà la XIV edizione di Santu Paulu delle Tarante, una festa di musica e danza popolare ideata da Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana. Sabato 1 luglio, ritorna Marco Masini con un concerto speciale che chiude il suo tour T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme. Il 2 luglio, Francesco Renga e Nek saliranno sul palco per rivivere i loro successi e presentare il loro singolo “L’infinito più o meno”.

Roma Unplugged Festival: Noa e Simone Cristicchi

Il Roma Unplugged Festival è un evento dedicato alla musica acustica che si svolge nella suggestiva cornice della Villa dei Quintili sull’Appia Antica. Venerdì 30 giugno, si potrà ascoltare la voce di Noa, la cantante israeliana famosa per le sue canzoni di pace e amore. Sabato 1 luglio, sarà la volta di Simone Cristicchi, il cantautore romano vincitore del Festival di Sanremo nel 2007.

Rock in Roma: Shari e Villa Banks

Per gli amanti del rock, l’appuntamento è con “Rock in Roma”, il festival che si tiene all’Ippodromo delle Capannelle. Sabato 1 luglio, si esibiranno Shari e Villa Banks, due giovani artisti emergenti che hanno partecipato al talent show X Factor.

Summertime: Rita Marcotulli e Israel Varela

La Casa del Jazz prosegue la sua rassegna Summertime, che offre concerti di jazz di alto livello. Sabato 1 luglio, si potrà assistere allo spettacolo di Rita Marcotulli e Israel Varela, che in trio con Ares Tavolazzi (contrabbasso), mescolano jazz, flamenco, musica araba e indiana.

Un weekend di cinema all’aperto

Roma è una città che ama il cinema e lo dimostra anche in estate, quando le arene estive si moltiplicano e offrono una programmazione varia e interessante. Tra le tante proposte, ve ne segnaliamo alcune, partendo da Il Cinema in Piazza.

Il Cinema in Piazza: tre schermi e tanti ospiti

Tra le tante proposte di cinema all’aperto a Roma, una delle più interessanti è Il Cinema in Piazza, l’iniziativa del Piccolo America che ha allestito tre schermi nelle piazze San Cosimato, Monte Ciocci e Parco della Cervelletta. Ecco alcuni dei film che potrete vedere nel weekend dal 29 giugno al 1 e 2 luglio. Al Parco della Cervelletta il 29 giugno potrete assistere a Into the Wild di Sean Penn, con la presenza dell’attore protagonista Emile Hirsch che dialogherà con Alessandro Borghi; lo stesso schermo ospiterà venerdì il western My darling Clementine di John Ford. Sabato 1 luglio invece, a Monte Ciocci, ci sarà l’incontro con Darren Aronofsky che parlerà del suo film del 2008 The Wrestler insieme ai fratelli D’Innocenzo. Domenica 2 luglio, infine, in Piazza San Cosimato sarà proiettato il dramma Estate violenta di Valerio Zurlini.

PUNTASACRA FILM FEST: cinema e mare a Ostia

Dal 30 giugno all’Idroscalo di Ostia parte la seconda edizione del PUNTASACRA FILM FEST. Si comincia con Jasmine Trinca che presenterà al pubblico, a 30 anni dalla sua uscita nelle sale, il capolavoro di Jane Campion “Lezioni di piano”. Sabato 1 luglio sarà la volta del film “L’Innocente”, diretto da Louis Garrel e vincitore della prima edizione del Prix EU.RO.PA. Jeunesse, il nuovo premio cinematografico ideato dall’Associazione Palatine e da Alice nella Città. Domenica 2 luglio l’attore Federico Cesari presenterà “Un sogno chiamato Florida” di Sean Baker con Willem Defoe.

“Siamo donne”: una rassegna al femminile alla Casa del Cinema

La Casa del Cinema fino al 30 giugno ospiterà la rassegna Siamo donne, dedicata al cinema al femminile. Questi i film in programma: il 29 giugno Piccole Donne di Greta Gerwig; il 30 giugno Belle ma povere di Dino Risi. Sabato 1 luglio risate assicurate con Boris, il film. Tratto dalla storica serie che ironizza e fa la satira sul mondo delle produzioni televisive. Domenica invece, l’appuntamento è con un cult tutto da sapore francese: Effetto Notte di Truffaut.

Tanti spettacoli sotto le stelle

al 29 giugno al 2 luglio, la capitale si anima con proposte per tutti i gusti e le età, tra musica, danza, teatro e arte. Ecco alcuni suggerimenti per vivere al meglio la città eterna.

Il Caracalla Festival 2023

L’estate romana 2023 entra nel vivo con tanti spettacoli sotto le stelle negli scenari più suggestivi in giro per la città. A iniziare da quelli della stagione estiva del Teatro dell’Opera nel maestoso scenario delle Terme di Caracalla. Sabato 1 luglio (in replica anche domenica 2 luglio) il Caracalla Festival 2023 propone la versione hollywoodiana degli anni ’30 del balletto Cenerentola, con le musiche di Sergej Prokof’ev e l’Orchestra del Teatro dell’Opera diretta da David Coleman. Protagonista sarà il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato.

Favole sonore per curare l’anima: le Omeophonie alla Casa del Jazz

Se avete voglia di ascoltare storie che vi facciano riflettere e sorridere, non perdetevi le Omeophonie, Favole omeopatiche per adulti di Arianna Porcelli Safonov, in scena domenica 2 luglio al parco della Casa del Jazz, nell’ambito de I Concerti nel Parco, Estate 2023. Si tratta di otto racconti in musica che mettono in scena i mali del nostro tempo, dalla solitudine alla paura, dalla violenza alla noia, con ironia e poesia. Le favole sono accompagnate dalle musiche originali di due talentuosi compositori crossover, Renato Cantini e Michele Staino, che creano atmosfere suggestive e coinvolgenti.

Invasioni aliene e nostalgia generazionale: il teatro a Tor Bella Monaca

Se siete appassionati di teatro e di fantascienza, non potete perdervi Robe dell’altro mondo – cronache di un’invasione aliena, lo spettacolo di Gabriele Di Luca che torna in versione live nell’Arena esterna del Teatro Tor Bella Monaca il 29 e il 30 giugno alle 21.30. Si tratta di una divertente parodia dei film catastrofici, in cui un gruppo di attori improvvisa una trasmissione radiofonica per raccontare l’arrivo degli extraterrestri sulla Terra. Un mix di comicità, suspense e colpi di scena che vi terrà incollati alla sedia. Se invece volete fare un salto nel passato e confrontarvi con le vostre memorie, potete assistere a Non ci facciamo riconoscere di Marco Falaguasta, in programma sabato 1 e domenica 2 luglio alle 21. Si tratta di uno spettacolo interattivo in cui l’autore dialoga con il pubblico e ripercorre gli anni ’70, ’80 e ’90, cercando di capire se sono stati davvero anni felici e significativi o se si tratta solo di una nostalgica illusione.

Roma è una città che non smette mai di sorprendere e di offrire occasioni per scoprire il suo patrimonio artistico e culturale. In questo weekend lungo, tra festa patronale, musei gratis e concerti, c’è solo da scegliere come vivere al meglio la città eterna durante questa stagione stiva!