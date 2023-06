Estate Romana 2023, tutti gli eventi in programma: chi sono gli ospiti

L’estate romana è sempre stata sinonimo di cultura e divertimento, ma quest’anno lo sarà ancora di più: la città eterna si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con mesi estivi (e non solo) di eventi tra proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti, mostre, incontri, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e tanto altro. Una kermesse promossa da Roma Capitale, in collaborazione con la Siae e i servizi di comunicazione di Zètema Progetto Cultura, che coinvolgerà i territori di tutti i 15 municipi della città, con eventi di ogni dimensione: rassegne di cinema, concerti, spettacoli teatrali e festival ma anche piccoli eventi a dimensione di quartiere. Un’Estate Romana che sarà all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità per tutti.

Tornano i Festival musicali: da Villa Ada a Villa Celimontana

Imperdibili appuntamenti musicali da Villa Ada a Villa Celimontana. Sul palco del Villa Ada Festival si alterneranno tra giugno e agosto le voci e i suoni di Elodie, Marlene Kuntz, Ben Harper e Franz Ferdinand. Non si ferma la tradizione del Village Celimontana, la rassegna dedicata al jazz che da giugno a settembre anima l’incantevole villa del primo municipio. Per gli amanti della danza, spazio anche a Piazza Gianicolo in piazzale Garibaldi e alla musica elettronica nel quartiere Torrino del Decima Festival, uno dei numerosi progetti premiati dal bando biennale da 4 milioni di euro.

L’arte si fa strada tra fumetti, teatro e circo

Dal V al VII municipio, il festival Bande de Femmes celebra l’illustrazione e il fumetto al femminile tra giugno e agosto, mentre Attraversamenti multipli porta le sue performance in armonia con la natura urbana al parco di Torre Fiscale. Al Teatro India, invece, il Youth Fest dà spazio ai giovani talenti che fino a luglio offriranno spettacoli, concerti e mostre. A luglio partirà anche Arcadia Urbana – Festa di Teatro Eco-Logico al parco delle Valli di via Conca d’Oro, che si svolgerà senza l’uso di energia elettrica. Il circo sarà invece il protagonista di due festival: Anomalie, che ad agosto porterà le sue magie nel VI municipio, al parco delle Canapiglie e al Teatro Tor Bella Monaca, e Circoinfest, che dal 24 giugno al 27 luglio farà scoprire il circo contemporaneo al Parco di Villa Torlonia e al Teatro India.

Il cinema all’aperto, una tradizione che si rinnova

Il Comune ha voluto dedicare quest’anno una speciale attenzione al cinema, offrendo 24 arene all’aperto in tutta la città. Da San Lorenzo Cinema con Sapienza nel II municipio, a Il cinema Oltre a parco Labia, dal Cinema sul tetto nel V municipio, dove si terrà anche l’arena Karawan Fest, a Cine Corviale Estate. Non mancheranno gli appuntamenti classici con Notti di cinema a piazza Vittorio, l’Isola del cinema sul Tevere. E ancora il Cinema in Piazza e la programmazione della Fondazione Cinema per Roma con le arene al Parco degli Acquedotti e a Villa Borghese. Tutti gli eventi, promossi da Roma Capitale in collaborazione con Siae e Zètema, sono sul sito culture.roma.it.

Musica per tutti i gusti nella capitale: dal jazz al pop, passando per Calvino e Caracalla

La città di Roma offre una varietà di eventi culturali per tutti i palati: dal Festival internazionale Letterature al Palatino, organizzato da Biblioteche di Roma in omaggio a Italo Calvino nel centenario della scomparsa, alla ricca stagione estiva del Teatro dell’Opera alle Terme di Caracalla, con 50 serate tra opera, danza, musica sinfonica, teatro, jazz e pop. Imperdibili, Summertime alla Casa del Jazz, e gli appuntamenti estivi dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia al Parco della Musica, dove si esibiranno Gianandrea Noseda, David Garrett, Stefano Bollani.