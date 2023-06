Weekend a Roma, cosa fare sabato 17 e domenica 18 giugno 2023: dal concerto di Vasco a tutti gli eventi in programma

[adrotate group="9"]

Il weekend è alle porte ed è tempo di dare uno sguardo all’offerta di eventi e appuntamenti che Roma offrirà nelle giornate di sabato 17 e domenica 18. Se è vero infatti che, come sembra, finalmente anche il meteo concederà una tregua dal maltempo – portandoci il primo assaggio (vero) d’Estate – l’occasione potrebbe essere propizia per scegliere una delle tante manifestazioni in programma nella Capitale. Ecco allora i consigli che abbiamo selezionato per voi.

Cosa fare a Roma sabato e domenica

Come sempre l’offerta è ampia e a 360°: dai concerti, alle mostre, alle sagre, passando per gli eventi culturali a teatro. Tra gli appuntamenti in evidenza il grande concerto di Vasco Rosso all’Olimpico e quello di Mannarino all’Auditorium Parco della Musica. Oppure l’Aqua Film Festival presso la Casa del Cinema, passando per il Vinofourm 2023 a Tor di Quinto fino ad arrivare alla festa dell’Aeronautica Militare a Pratica di Mare a Pomezia.

Concerti a Roma weekend

Partiamo dagli appuntamenti musicali. All’Ippodromo delle Capannelle canta il rapper Geolier domenica 18 giugno 2023. Con due date, 16 e 17 giugno 2023, esibizione di Mannarino presso l’Auditorium Parco della Musica; in concerto anche il grande Vasco Rossi che torna allo stadio Olimpico: eventi in questo caso sia venerdì che sabato. E ancora. Cambiando genere, dal 7 giugno al 5 agosto, è di scena Summertime per gli amanti del Jazz (casa del Jazz Viale di Porta Ardeatina, 55).

A piazza del Popolo la tappa romana di Tim Summer Hits 2023

Sabato, domenica e lunedì piazza del Popolo si trasformerà inoltre in un grande palcoscenico all’aperto. Tra i cantanti che si esibiranno ci sono:

Fedez

Annalisa

Rocco Hunt

Takagi & Ketra

Gaia

Madame

Colapesce & Dimartino

Gazzelle

Sangiovanni

i Coma_Cose

Programma, strade chiuse, deviazioni

Le serate inizieranno alle ore 21.00 e saranno ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sul fronte della viabilità, entro 8 del 17 giugno e sino a cessate esigenze del 20 giugno è previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta in: viale Gabriele d’Annunzio; le rampe che da piazza del Popolo conducono a via Ferdinando di Savoia; via del Corso, da piazza del Popolo a via della Fontanella; ­ via Ferdinando di Savoia, da via Principessa Clotilde a piazza del Popolo (tratto riservato al passaggio degli artisti); via dell’Oca, da via di Ripetta a via della Penna; ­ via della Fontanella, ambo i lati, da via del Corso a via del Babuino;­ via Angelo Brunetti, da via di Ripetta a via del Corso. Possibili rallentamenti anche sul Muro Torto e piazzale Flaminio.

Eventi teatro Roma 17 e 18 giugno 2023

Madama Butterfly va in scena al Teatro dell’Opera dal 16 al 25 giugno. Al teatro Trastevere c’è Germogli – III Edizione (dall’8 al 28 giugno), quindi a Villa Pamphilj Storie Rampanti (3-25 giugno) e a Testaccio “Le smanie per la villeggiatura” (16-18 giugno 2023). “La mia miglior nemica” è di scena invece a Tor Bella Monaca nelle giornate di sabato e domenica. Chiudiamo con la stagione teatrale dei ragazzi ai Parioli (fino al 30 giugno).

Quali mostre visitare a Roma nel fine settimana

Diamo uno sguardo ora alle mostre in corso nella Capitale. “Retrofuturo” vi aspetta in Via Nizza, 138 (MACRO) con opere di vari artisti; “Michelangelo Pistoletto. Infinity” è visitabile al Chiostro del Bramante (resterà fino ad ottobre), mentre “Sembra Vivo” è allestita a Palazzo Bonaparte. Per gli appassionati di ciclismo e sport “Il Giro. Una storia d’Italia” visitabile fino a domenica presso il Museo di Roma in Trastevere. Chiudiamo con “Raffaello e l’antico nella villa di Agostino Chigi” a Villa Farnesina fino al 2 luglio.