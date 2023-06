Maltempo nel Lazio, l’esperto: ‘Roma non rischia alluvioni, l’estate sarà più fresca’

[adrotate group="9"]

L’estate 2023 si preannuncia essere decisamente fresca e meno siccitosa delle precedenti. A darne una conferme le numerose precipitazioni che nel corso di questi giorni si stanno abbattendo in vari territori della Penisola. Ad esempio, anche quest’oggi ha imperversato su Roma una copiosa bomba d’acqua che ha allegato le strade, dando luogo a non pochi disagi. Alla luce di ciò, cosa dovremo aspettarci da questa estate?

Come sarà questa estate? Le parole dell’esperto Guido Guidi

Come dicevamo, quella targata 2023 sarà un’estate decisamente fresca e meno siccitosa anche se ad oggi, fatica a prendere piede, ad entrare nel vivo. Intervistato da Repubblica l’esperto meteorologo Guido Guidi, le sue parole rispetto alla stagione estiva appaiono chiare: “L’anno scorso, a conti fatti, abbiamo avuto quattro mesi di estate, quest’anno già due ce li siamo giocati”. Invece rispetto alla presenza di frequenti acquazzoni l’esperto spiega di “stare subendo una situazione continuativa che dura da un mese: la pressione atmosferica è relativamente bassa, il sole sale nel cielo e manda sempre più calore ed energia, visto che andiamo verso i giorni più lunghi dell’anno. Così le nubi temporalesche danno precipitazioni intense. E nel frattempo stiamo anche subendo il passaggio di una perturbazione”.

Le tempistiche

Rispetto invece alle tempistiche e al perdurare o meno di questa condizione meteorologica un miglioramento è previsto a partire dalla giornata di giovedì: “Oggi pioverà e con ottima probabilità anche in modo importante. Questa situazione ci accompagnerà fino a giovedì, quando avremo un miglioramento”. Miglioramento che sarà il preludio di “una fase stabile che potrebbe durare per tutta la settimana. Potremo dire che una volta tanto che la stagione estiva comincerà puntualmente il 21 giugno, col solstizio”. Ora, stando alle previsioni, per il tanto atteso e desiderato bel tempo bisognerà attendere ancora qualche giorno.