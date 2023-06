Ciclone Oscar in Italia, ancora maltempo: quando arriva il caldo, le previsioni meteo

[adrotate group="9"]

Per via delle piogge che in questi giorni stanno funestando diversi territori della Penisola l’estate appare un ricordo lontano. Violenti nubifragi, vere e proprie bombe d’acqua si sono infatti abbattute sia a Roma ma anche in provincia di Latina ed i disagi, così come i copiosi allegamenti delle strade, non sono purtroppo mancati. Ora, tuttavia, le cose potrebbero finalmente cambiare, regalandoci la tanto attesa stagione estiva che tanto fatica a prendere piede.

Maltempo Roma, Via del Mare allagata: chiuso il sottopasso di Acilia

L’arrivo dell’anticiclone

Altri due giorni di maltempo, dopodiché arriverà finalmente l’estate. L’arrivo dell’anticiclone nel fine settimana porterà bel tempo e temperature in aumento, con la prima vera ondata di calore della stagione. Dunque, nel corso delle prossime ore il ciclone Oscar porterà altri fenomeni di forte intensità su gran parte della Penisola – al Centro Sud il termometro oscillerà su valori localmente inferiori a 20-25° C – subito dopo però l’anticiclone africano si estenderà, riportando tempo stabile, caldo e soleggiato. Ora, se da un lato le riserve idriche adesso si sono un po’ riprese, allontanando pertanto il rischio di siccità, dall’altro, i terreni sono saturi e le nuove precipitazioni potrebbero dar luogo a fenomeni quali allagamenti, alluvioni e piene fluviali.

Le regioni a rischio

Ma quali sono le regioni dello stivale maggiormente a rischio precipitazioni? Tra oggi, mercoledì 14 giugno e domani, sono previsti precipitazioni in Sardegna, sul Lazio, sulla Toscana ma anche sulle regione del Nord-Ovest. I movimenti dell’anticiclone daranno luogo a rovesci anche nel Meridione e nella giornata di domani, giovedì 15 giugno, località particolarmente attenzionate saranno quelle della Campania, della Puglia e del Medio Adriatico.

L’alta pressione africana

Ora, un primo miglioramento è atteso già nella giornata di venerdì 16 giugno. Previsto bel tempo al Nord, incertezza nella regioni del Centro e al Sud la presenza di locali temporali. Invece, come detto, da sabato farà capolino l’alta pressione africana, con la prima vera ondata di calore della stagione. In questo frangente, i termometri potranno raggiungere i primi 35-36° C , ad iniziare dalle Isole per poi estendersi a tutti gli altri territori.