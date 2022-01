rottamazione-auto-gratis

Quando arriva il momento di rottamare la propria auto o il proprio scooter spesso il primo pensiero che salta alla mente è a chi rivolgersi per farlo e soprattutto quanto ci costerà. Se per la nostra vecchia auto abbiamo infatti escluso la possibilità di vendita, sfruttando il mercato dell’usato, l’unica soluzione rimasta è quella di far demolire il veicolo. La rottamazione in effetti consiste nella “rinuncia” alla proprietà del veicolo il quale, una volta preso in carico dai centri preposti, verrà presa in carico e letteralmente smontata. Spesso, come alternativa, alcuni scelgono anche di sfruttare gli incentivi specifici messi a disposizione dallo Stato che a fronte dell’acquisto di un’auto nuova, e dunque meno inquinante, consente di smaltire il proprio vecchio mezzo.

Come si rottama un veicolo

Se si vuole demolire un veicolo – spiega l’ACI – bisogna consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato oppure, nel caso in cui venga ceduto per acquistarne un altro, al concessionario/automercato/succursale della casa costruttrice. Attenzione però. Il veicolo non deve essere gravato da procedimenti di fermo amministrativo altrimenti la pratica non può essere portata avanti; in questo caso bisogna regolarizzare la propria posizione e procedere quindi con la pratica. Una volta ceduta la macchina si riceve il certificato di rottamazione che serve, sintetizzando, a sollevare l’ex proprietario da responsabilità future.

I costi (attenzione agli abusivi)

Ma quanto costa rottamare la propria auto? Secondo alcune stime il prezzo per rottamare una vettura o uno scooter può arrivare anche intorno ai 150 euro considerando il costo della pratica, le marche da bollo, ecc. Cifra che può variare comunque a seconda dei casi e degli intermediari scelti. Ricordiamo che la demolizione può essere effettuata solo da imprese autorizzate dalla Provincia o dalla Regione e che l’attività di demolizione auto abusiva, alla quale qualcuno potrebbe pensare di rivolgersi, comporta denunce e sequestri. Quindi attenzione.

Come rottamare l’auto gratis

Infine c’è un’altra possibilità da tenere in alta considerazione. Alcuni centri specializzati offrono la possibilità infatti di eseguire la rottamazione auto gratis, senza cioè pagare nulla. È davvero possibile? Sì, perché questi centri rottamano i veicoli e gli scooter senza richiedere costi per alcuni motivi; innanzitutto per riutilizzare le parti funzionanti e destinarle al mercato dei ricambi usati (e sta qui il nostro guadagno); in secondo luogo per la salvaguardia dell’ambiente, portando le auto presso il centro autodemolizioni dove vengono separati i rifiuti speciali e pericolosi e inviati a smaltimento presso discariche autorizzate al trattamento. Il resto viene riciclato (plastica, vetri, acciaio, eccetera) o frantumato per dare vita al cosiddetto “car fluff”.