Hai deciso di rottamare la tua vecchia auto, ma non sai in che modo muoverti, come funziona la burocrazia, le tempistiche e, soprattutto, quanto ti costerà? Nell’articolo seguente ti spieghiamo tutto su come funziona la rottamazione auto Roma.

Perché rottamare un’auto? Sono molteplici i motivi per cui si potrebbe optare per questa scelta. Che sia perché il vostro veicolo ha fatto il suo tempo o, perché avete avuto un brutto incidente per cui il danno che l’auto ha riportato supera il valore del veicolo stesso, poco importa: vediamo quali sono i passi da fare quando si deve procedere con la demolizione auto a Roma.

Rottamazione Auto Roma

È importante segnalare che la rottamazione auto Roma segue dei criteri ecologici e questo vale non solo per le macchine, ma per qualsiasi altro mezzo a motore, come ad esempio gli scooter o i furgoni. Quando dovete rottamare un’auto attenzione a come vi muovete: potrebbero chiedervi dei costi per questo tipo di pratica. Ma è possibile farlo in modo assolutamente gratuito. Infatti, il costo rottamazione auto è nullo grazie alla compensazione. Per quale motivo? È molto semplice: quando si rottama un veicolo esso viene distrutto, ma quelle parti ancora in buone condizioni vengono riutilizzate e vendute. Ecco perché, se ci si affida alle persone giuste, viene effettuata la rottamazione auto gratis. Non solo: il personale provvederà al ritiro a domicilio su Roma e provincia e penserà anche a tutte le pratiche ACI e PRA. È necessario, tuttavia, che sul veicolo non ci sia alcun fermo amministrativo. Insomma, una volta preso appuntamento il proprietario non dovrà pensare più a nulla: l’unico elemento da tenere a mente è la conservazione per 10 anni del certificato di rottamazione definitivo. Vediamo insieme i vari passaggi e cosa serve per poter approfittare di quest’opportunità.

Rottamare un’auto a Roma: come fare

Per prima cosa bisogna contattare il numero 3335272766 per prendere un appuntamento (lo stesso numero si può chiamare anche per avere ulteriori informazioni). Una volta preso appuntamento per il ritiro, il personale provvederà ad andare direttamente al domicilio del proprietario e ritirerà il veicolo – auto o scooter che sia – con un carroattrezzi. Sarà in questa sede che verrà rilasciato un primo certificato di rottamazione e l’impegno a effettuare la rottamazione entro 30 giorni. A questo punto verrà rilasciato il certificato di rottamazione definitivo, contenente i dati dell’impresa autorizzata alla rottamazione, i dati del proprietario del veicolo o della persona delegata a effettuare la consegna, la classe, modello, marca, numero di targa e di telaio del veicolo, data e orario del ritiro, l’impegno dell’impresa a effettuare la cancellazione dal PRA entro 30 giorni.

Certificato di rottamazione: a cosa serve

A cosa serve il certificato di rottamazione definitivo? È necessario per avere una serie di agevolazioni: per prima cosa per ottenere il rimborso del canone di assicurazione per il periodo non goduto oppure per richiedere il passaggio della polizza assicurativa a un altro veicolo (senza perdere la classe del precedente). Il certificato serve anche per chiedere il parziale rimborso del bollo (nel caso manchino più di quattro mesi alla scadenza) o per richiedere la compensazione sul bollo da pagare per un mezzo acquistato successivamente.

Rottamazione auto: quali documenti servono

Vediamo ora che documenti servono per richiedere la rottamazione auto Roma:

Libretto di circolazione;

Certificato di proprietà o Foglio Complementare;

Copia del documento di identità del proprietario insieme al suo codice fiscale (nel caso di extracomunitari vale il permesso di soggiorno);

Se non si possiedono i documenti del veicolo va consegnata la denuncia di smarrimento o furto. Ricordiamo, inoltre, che la richiesta può essere effettuata anche da una persona delegata o dagli eredi. Se invece il veicolo è intestato a un’azienda occorrono:

La misura camerale;

La dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante

A questo punto basta prendere un appuntamento e la rottamazione è fatta.