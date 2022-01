Rubavano dalla cassetta delle offerte in chiesa: giovane coppia nei guai

Si sono appropriati delle offerte in denaro fatte dai fedeli alla chiesa, effettuando un vero e proprio furto con scasso. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 2 gennaio 2022 a Campoverde, in provincia di Latina. Nel dettaglio si tratta della Chiesa San Pietro in Formis. Gli autori del furto sarebbero una coppia di giovani italiani, e nello specifico un ragazzo di 34 anni e una giovane 24enne. I due, al termine dell’attività della polizia giudiziaria, sono stati denunciati in stato di libertà ai carabinieri di Aprila.

(Foto di repertorio)

Leggi anche: Pontina, perde il controllo del Suv e sfonda un distributore di benzina