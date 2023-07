Sai dove vive Maria De Filippi? Casa mozzafiato nel cuore di Roma: bellissima

Maria de Filippi come in molti sapranno, abita da diversi anni, in una bellissima villa nella zona dei Parioli.

In tanti si domandano dove ha vissuto e vive attualmente la conduttrice Maria De Filippi. In seguito alla recente scomparsa del marito, il grande giornalista Maurizio Costanzo, è aumentato l’interesse verso lo stile di vita e l’abitazione della conduttrice De Filippi. La celebre conduttrice televisiva ha sempre vissuto a Roma, con il suo amato e da poco scomparso coniuge Maurizio Costanzo. L’inossidabile coppia vip, formata da Costanzo e De Filippi, ha sempre tenuto molto alla privacy, quindi si sa poco sul loro privato e le loro case.

Curiosità su Maria De Filippi

Maria De Filippi, ormai volto famoso di Mediaset, malgrado gli studi di giurisprudenza, è diventata famosa come conduttrice e ideatrice di programmi televisivi. Il suo nome è chiaramente legato alla figura del suo defunto marito, il grande giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo.

Si sa poco circa la sua vita privata, ma la sua bella e soddisfacente carriera professionale è nota a tutti. Maria De Filippi assieme al suo Maurizio Costanzo, ha sicuramente formato una delle coppie più belle della televisione italiana. Da pochi mesi Costanzo è venuto a mancare, ma la celebre conduttrice, continua a vivere in quello che per molto tempo ha rappresentato il loro nido d’amore.

Grande amante degli animali, specie dei cani, Maria De Filippi è stata svariate volte fotografata in compagnia di uno dei suoi tanti adorati animali domestici. Attualmente con lei nella bella casa romana vivono e le tengono compagnia oltre il suo figlio adottivo pure i suoi tre fedeli cani bassotto.

In che zona vive Maria De Filippi

La De Filippi è uno dei volti televisivi più noti e ammirati, che nel corso del tempo ha dimostrato un grande talento. La celebre De Filippi assieme al marito Costanzo, ha trascorso molti anni nella Capitale, ma quando gli impegni lavorativi lo consentivano si ritiravano in Toscana. La coppia amava trascorrere alcuni giorni di relax immersi nella bella campagna toscana.

Pare che la conduttrice abbia più residenze, per cui durante l’inverno vive nella bellissima casa ai Parioli, mentre nella stagione estiva nelle campagne toscane. Maria De Filippi, come molte altra gente di spettacolo, abita nel famoso ed elegante quartiere Parioli.

I parioli, si caratterizza per una moltitudine di viali, parchi e palazzi molto signorili. Questo storico quartiere di Roma, sorto negli anni cinquanta, è uno dei più belli della capitale e per questo è considerato il più chic.

Tutte le case presenti ai Parioli, possono godere di bei giardini e bellissimi parchi. Si tratta di una zona che nel corso del tempo si è molto sviluppata, divenendo il quartiere delle ville esclusive di personaggi importanti come Costanzo e la De Filippi.

La casa di Maria de Filippi

L’abitazione di Maria De Filippi, quella che ha condiviso col marito per moltissimi anni, si trova nella bella zona romana dei Parioli. In rete non è facile trovare molte immagini circa la casa della De Filippi e Costanzo.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che la casa di Costanzo e della De Filippi, sia davvero una casa mozzafiato. In tale zona molto esclusiva, Maria De Filippi possiede un bell’appartamento elegante in stile classico. Per quanto concerne la sua villa romana, si sa poco, considerato la riservatezza che ha sempre contraddistinto la celebre coppia.

Grazie ad alcune foto trapelate mesi fa, si è potuto notare come l’appartamento romano della De Filippi, sia arredato secondo il classico gusto classico. La bella villa romana di Maria De Filippi, di cui si è intravisto il salotto durante delle interviste passate, è arredata con mobili in legno massiccio ed eleganti elementi d’arredo.

Non si sa molto circa le altre stanze della villa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ma dai pochi dettagli si può affermare che di certo si tratta di una bellissima dimora in stile classico e con arredi semplici.