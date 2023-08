Come eliminare solo in una notte le rughe dal corpo, metodo naturale e infallibile

Come eliminare le rughe dal corpo con rimedi del tutto naturali. Esistono esistono tanti rimedi alcuni di questi infallibili che possono davvero esserci tanto di aiuto.

Le rughe sono dei veri e propri inestetismi della pelle e per questo motivo si cerca di eliminarle con qualche metodo che risulti davvero infallibile.

Nonostante sappiamo che con il passare del tempo queste rughe iniziano a comparire sulla nostra pelle, spesso non vogliamo accettarlo. Sono tuttavia i segni che indicano il passare del tempo e compaiono per lo più nel contorno occhi, oppure intorno alle labbra.

Oltre ad essere antiestetici ci ricordano anche che il tempo purtroppo sta passando velocemente. In tutti questi anni abbiamo assistito all’arrivo sul mercato di vari prodotti ritenuti miracolosi per la rimozione delle Rughe.

Ciò che adesso ci chiediamo è se effettivamente questi rimedi sono utili o semplicemente attendono questi in estetismi della pelle. Dare una risposta non è semplice.

Le rughe, origini e cause

Partiamo col dire che le rughe altro non sono che dei veri e propri inestetismi della pelle. Sono causate per lo più dal fatto che la pelle comincia a perdere la sua elasticità con il passare del tempo.

Via via, anno dopo anno si inizia a introdurre una minore quantità di elastina e di collagene che sono due proteine che vanno a costituire il tessuto connettivo.

Con il passare del tempo anche l‘acido ialuronico che è quello volto al mantenimento della pelle comincia ad essere sintetizzato con difficoltà.

La conseguenza è che la pelle risulta sempre meno idratata e anche particolarmente turgida. Anche la disidratazione può portare alla formazione delle Rughe e la pelle di conseguenza appare sempre più secca, inaridita ed anche assottigliata.

In genere queste rughe compaiono per lo più intorno agli occhi, sulla fronte e intorno alla bocca e al naso.

Iniziano a comparire intorno ai 20-25 anni e intorno alla quarantina sostanzialmente chi ha una maggiore predisposizione ne presenta tante.

Le cause sono dovute a fattori genetici, all’età, allo stile di vita, nonché ai fattori costituzionali, allo stress e al consumo ed eccesso di fumo e di alcool.

Rimedi per eliminare le rughe

Esistono diversi elementi che possono esserci d’aiuto uno di questi è rappresentato dall’acido ialuronico un ingrediente che ci permette di combattere questi inestetismi della pelle.

In genere questo si somministra attraverso una crema viso naturale a base proprio di acido ialuronico di origine vegetale.

Questo presenta una grande azione idratante e rimodellante. Non solo è capace di prevenire la formazione delle Rughe, ma attenua anche quelle già abbastanza visibili.

Questa crema lenitiva a base di acido ialuronico è ideale anche per le pelli secche e sensibili.

Altri ingrediente importante in tal senso la bava di lumache particolarmente usata per la produzione di creme.

Questo ingrediente agisce come lenitivo ed anche come cicatrizzante per le piccole ferite. E’ molto nutriente e anche antiossidante, contiene vitamina C ed un’alta dose di proteine.

Come eliminare le rughe

In genere queste creme contengono anche acido glicolico che va a stimolare la produzione di collagene. Di conseguenza applicare una crema la sera soprattutto prima di andare a dormire a base di bava di lumache ha un effetto rigenerante e antirughe.

È possibile in alternativa ancora applicare l’olio di Rosa mosqueta ovvero un ingrediente particolarmente attivo sulla pelle del viso ma anche di altre parti del corpo.

L’olio di Rosa mosqueta agisce contro l‘invecchiamento cutaneo proprio perché al proprio interno contiene acidi grassi polinsaturi.

Questi vanno a migliorare lo scambio cellulare e danno maggiore possibilità alla pelle di trattenere l’acqua. Usato la sera conferisce alla pelle maggiore vigore e soprattutto al mattino la pelle sarà particolarmente distesa e meno stressata.

Infine vogliamo parlarvi dell’olio di jojoba e dell’olio di Argan, particolarmente utilizzati per chi ha una pelle sensibile e predisposta alle infiammazioni come dermatiti e acne.

Il primo è particolarmente emolliente e va a stimolare anche la produzione del collagene. È ideale soprattutto per eliminare le rughe dal corpo.

Il secondo invece è considerato un antirughe naturale e contiene al proprio interno trigliceridi oltre che acido oleico e vitamina E.