Come far passare il senso di prurito dopo una puntura di zanzara, l’abbiamo in casa

Come far passare il senso di prurito in seguito alla puntura di una zanzara. Questi fastidiosi insetti causano parecchi disturbi, ma oggi vogliamo parlarvi di un rimedio naturale davvero efficace.

Le zanzare sono degli insetti abbastanza fastidiosi, maggiormente presenti in estate, ma anche in autunno.

Mentre prima erano presenti solo nelle ore serali e notturne, adesso da qualche tempo le zanzare sono anche presenti duranti il giorno.

Sia che si tratti di mare che di montagna, questi insetti circolano e sono sempre pronti a pungerci, causandoci diversi fastidi.

Nel momento in cui veniamo punti, infatti, oltre al ponfo che comincia a gonfiare, ci ritroviamo a fare i conti con il prurito che in alcuni casi può anche diventare insopportabile.

Sapete che esistono però dei rimedi naturali che possono esserci utili in caso di puntura di insetto? Curiosi di sapere di quale si tratta?

Come far passare il senso di prurito

La presenza delle zanzare può diventare veramente un grosso problema, soprattutto per le persone più sensibili e alle quali una puntura di insetto può scatenare delle reazioni allergiche.

Negli ultimi anni, poi, è stato anche lanciato un allarme riguardo le punture delle zanzare, visto che questi insetti potrebbero trasmettere anche delle malattie piuttosto serie e fastidiose.

In commercio esistono tanti prodotti che ci aiutano ad allontanare le zanzare dai nostri ambienti e dalla nostra persona.

In farmacia è possibile anche trovare dei prodotti, per lo più creme e pomate, che possono esserci d’aiuto invece, nel momento in cui veniamo punti da una zanzara.

Si tratta di prodotti specifici, lenitivi che agiscono sul rossore, gonfiore e prurito. Nel caso in cui invece, queste punture dovessero fare infezione, bisogna ricorrere a creme e lozioni a base di antibiotico e cortisone.

Insomma, un vero e proprio stress che si ripresenta stagione dopo stagione.

Sapete però che esistono anche dei rimedi naturali e dunque a costo zero che ci permettono di alleviare i sintomi causati dalla puntura di zanzara? Vediamo di cosa si tratta.

I prodotti a base naturale da utilizzare in caso di puntura di insetto

Nel momento in cui veniamo punti da una zanzara, siamo assaliti nel giro di pochi istanti da un prurito in certi casi irrefrenabile. Il prurito può continuare per diversi giorni ed in alcuni casi la situazione può anche precipitare, perchè a questo si associano altri sintomi come la febbre.

Alcuni prodotti che abbiamo in casa e nello specifico nella nostra dispensa possono venirci in auto in caso di punture di insetti.

Per alleviare il fastidio causato dalle punture di zanzare, si possono utilizzare i seguenti prodotti naturali ovvero la cipolla, il bicarbonato con aceto o miele, il miele e l’aloe vera.

Si tratta di prodotti a costo zero, che in genere, soprattutto per quanto riguarda la cipolla, l’aceto ed il miele, sono presenti nelle nostre dispense.

Pare che questi abbiano delle importanti azioni lenitive e siano in grado di ridurre nel giro di pochi istanti la sensazione di prurito.

Altri rimedi

Volendo citare dei prodotti non a base naturale che possono venirci in aiuto in caso di puntura di insetto, non possiamo non citarvi uno stick a base di ammoniaca a bassa concentrazione.

In alternativa potete applicare un pò di acqua fredda oppure del ghiaccio. In quest’ultimo caso, si ricorda di non applicare il ghiaccio direttamente sulla pelle, ma dopo averlo avvolto in un pacco.

Questi rimedi, seppur non a base di prodotti naturali, vanno ad alleviare il dolore, mentre il ghiaccio agisce restringendo i vasi sanguigni e impedisce così al veleno iniettato dalla zanzara di diffondersi in altre parti del corpo.

Se invece si è in presenza di ponfi gonfi, bisogna disinfettarli con acqua ossigenata ed euclorina.

Successivamente si può applicare il gel di cloruro di alluminio al 5% o crema a base di antistaminici.

Insomma, ci sono diverse soluzioni per alleviare il prurito da punture di insetti. Ad ogni modo, qualunque sia il rimedio da utilizzare per ridurre la sensazione di prurito, la cosa principale da fare è evitare di grattarsi.

In questo modo si scongiura il rischio di infezioni, soprattutto nelle zone più delicate del corpo.