Con l’infallibile trucco della nonna dirai addio alle macchie senili sulla pelle

Infallibile trucco della nonna per eliminare le macchie della pelle dovute all’avanzamento dell’età.

Sappiamo bene che con l’avanzare del tempo purtroppo la nostra pelle ne risente e possono comparire alcune macchie difficili da rimuovere e particolarmente antiestetiche.

Si tratta di macchie scure che compaiono proprio sulla pelle soprattutto del viso, ma anche sulle mani e sul collo.

Questo tipo di macchie vengono anche definite lentiggini solari senili e via via con il passare del tempo possono diventare sempre più visibili e fastidiose.

Esistono alcuni rimedi per poter attenuare queste macchie e altri per poterle invece eliminare definitivamente.

Macchie senili della pelle, come si manifestano

Parliamo di Macchie della pelle dovute all’aumentare dell’età, chiamate anche lentiggini solari senili sono particolarmente antiestetiche.

Nel momento in cui cominciano a comparire questo tipo di macchie, si tenta di attenuarle o comunque eliminarle dalla base.

Esistono alcuni rimedi che possono venire in aiuto e attenuare queste lentiggini solari senili che colpiscono per lo più alcune zone come il viso e le braccia e le mani.

In generale queste macchie sono dovute ad una Iperpigmentazione della pelle. Questo consiste nella sovrapproduzione di melanina, che è il naturale pigmento della nostra pelle.

Quando questa melanina viene prodotta in eccesso, vengono a determinarsi queste macchie sulla pelle.

Nonostante non si tratti di qualcosa di pericoloso è bene comunque tenerle sotto controllo ed evitare che possano estendersi particolarmente.

La cosa principale è quindi tenerle sotto controllo e avvertire il medico nel caso in cui qualche macchia dovesse diventare più scura delle altre.

E’ preferibile, inoltre consultare il medico, nel caso in cui appaia un cerchio scuro attorno alle macchie. Inoltre, ci si può allarmare nel caso in cui queste macchie crescono e diventano di un colore rossastro più che scure.

Questo tipo di Macchie che come abbiamo detto sono anche chiamate lentiggini solari senili non sono altro che degli inestetismi che appaiono sulla pelle in un genere dopo i 40 anni.

Solitamente si mostrano come delle macchioline di colore marrone o al massimo Grigio nera.

Cause e origine

Le zone più colpite sono le mani, il volto, le braccia, le spalle ma anche altre parti del corpo che sono particolarmente esposte alla luce solare.

Per questo motivo sono anche chiamate macchie solari o lentiggini solari. In passato erano però chiamate anche macchie del fegato perché si pensava che potessero apparire per via di alcuni problemi a livello epatico.

In realtà sono dovute ad una maggiore pigmentazione ovvero ad una anomala concentrazione di melanociti che poi danno quel colore alla pelle.

Alla base di queste macchie non c’è nessuna patologia e nessuna malattia. In genere queste macchie hanno una misura di pochi millimetri ed un diametro che può arrivare ad un centimetro.

Si concentrano per lo più sulla stessa zona della pelle e con maggiore frequenza sul volto, sulle spalle, sulle braccia e sul dorso delle mani.

Torniamo torniamo ai rimedi utilizzati per poter contrastare queste macchie e soprattutto eliminarle.

Rimedio naturale per eliminare le macchie

Oggi vogliamo parlarvi di un ingrediente del tutto naturale che può essere davvero infallibile contro questo tipo di macchie.

Stiamo parlando dell’aceto e della cipolla. Si tratta di due ingredienti domestici che probabilmente sono presenti in tutte le nostre dispense e che possono esserci veramente d’aiuto.

Alcuni studi hanno dimostrato che la cipolla abbia delle importanti proprietà e sia in grado di curare addirittura le cicatrici.

L’aceto che non è quello di vino, ma l’aceto di sidro di mele aiuta anche ad eliminare le cellule morte dalla pelle.

Questi due ingredienti insieme doneranno alla pelle un aspetto molto più fresco e giovane e soprattutto più sano.

Non dovresti fare altro che frullare la cipolla e versare il composto su un panno di cotone e oppure su un Setaccio, per estrarre il succo.

Il succo della cipolla va unito all’aceto. Mescolato il tutto, si applica direttamente sulle macchie della pelle.

È consigliabile ripetere questa operazione in tutti i giorni ed anche per 15 giorni. Soltanto così in poco tempo si potranno vedere dei risultati davvero strepitosi.