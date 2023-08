Questo metodo giapponese sta spopolando tra le donne italiane: cosa accade

Questo metodo giapponese sta letteralmente spopolando tra le donne italiane, ecco cosa accade nel momento in cui viene applicato.

Dal Giappone di tanto in tanto sono in arrivo dei metodi piuttosto particolari e innovativi. Oggi vogliamo parlarvi di un metodo che pare sia stato sperimentato da un ricercatore, un amico di Dennis, un giovane laureato all’Università di Georgetown, in letteratura alla magistrale.

Quest’ultimo ha improvvisamente iniziato ad avere dei fastidi e dei problemi fisici. Ha sviluppato l’acne ed ha iniziato anche a soffrire di mal di schiena.

Gli sono spuntati i capelli grigi e questi sono stati individuati come tutti i segnali di grave stress e ansia.

Di conseguenza ha iniziato anche a lavorare male. Il giovane cambiando stile di vita e soprattutto lavoro, non ha ottenuto alcun risultato.

Dennis ha iniziato anche a mangiare sano, facendo yoga, tuttavia i problemi rimasero tali e quali.

Aveva mostrato grande interesse per la medicina tradizionale e decise quindi di andare in Giappone per parlare con alcuni esperti che lo invitarono a sottoporsi a dei test e delle biopsia per cercare di capire quale fosse l’origine di questi suoi fastidi.

Questo metodo giapponese ha cambiato per sempre la vita di Dennis

Un giorno però l’ispirazione venne nel momento in cui Dennis parlò con un agricoltore di un mercato locale.

Quest’ultimo gli indirizzò in un monastero nascosto per fare un ritiro spirituale. Si trattava di un monastero dove i monaci parere mettessero in alto tutta una serie di metodi e cure particolari.

Un giorno, un praticamente osservando i movimenti di Dennis, nonché l’acne presente sul viso ed il fatto che avesse molti capelli grigi, ha capito l’origine del problema. Secondo il praticante Dennis aveva il corpo sovraccarico di tossine, molto probabilmente accumulate per via del suo stile di vita piuttosto stressante.

Il praticante disse così a Denis che esisteva una medicina naturale che poteva essere di aiuto. Nello specifico il praticante chiese s Dennis se si fosse mai preso cura dei suoi piedi.

Fu in quel momento che arrivò la svolta per Dennis perché ricevette dal praticante alcuni cerotti speciali per piedi a base di erbe. Questa era una delle cure secolari del Giappone che veniva utilizzata proprio per stabilizzare la circolazione sanguigna dei piedi aiutando poi tutto il resto del corpo, eliminando le tossine in eccesso.

La svolta nella vita del giovane

I cerotti emanavano un profumo di lavanda e dovevano essere applicati durante la notte. Così la sera seguente, seguendo i consigli del praticante, Dennis mise i cerotti sul piede sentendo immediatamente una sensazione di calore e di sollievo.

La mattina seguente quando Dennis si svegliò si rese conto che quei cerotti durante la notte erano diventati neri e non si trattava di sporcizia.

Così il giovane andò dal praticante chiedendo il motivo. Il praticante spiegò che quelli cerotti sostituivano circa €360 punti di agopuntura e che proprio grazie a questi Dennis era riuscito a far fuoriuscire le tossine dal suo corpo.

Ad ogni modo, Dennis continuò a provare i cerotti ed utilizzarli per un’altra settimana.

Cerotti per piedi, così Dennis ha eliminato le tossine dal corpo

I risultati sono stati del tutto incredibili visto che nel giro di una settimana già il grigiore di dei capelli si era fermato e anche i dolori alla schiena erano diminuiti.

Incredulo Dennis dovendo lasciare il monastero chiese di poter portare con sé questi cerotti, ma non gli fu possibile.

Tornando poi dall’agricoltore e raccontando quanto accaduto, quest’ultimo lo portò da un suo amico d’infanzia Kai Akira. Quest’ultimo gli diede la soluzione ovvero un cerotto a base di erbe che venivano polverizzate. Questa polvere veniva aggiunta ad una benda per i piedi.

Come agiscono i Nuubu

Il giovane decise di portare negli Stati Uniti questa ricetta, producendo i Nuubu, dei cerotti proprio in segno di rispetto per questo specialista giapponese Kai Akira.

Questi cerotti iniziarono ad essere venduti e si diffusero a macchia d’olio tanto da diventare praticamente introvabili.

Dennis ha aperto un’azienda per vendere a tutti questi cerotti davvero molto efficaci, ma soprattutto ad un prezzo davvero strepitoso.

Questo cerotto aiuta ad eliminare le tossine grazie al potere della riflessologia, che entra in contatto con i punti di agopuntura sulla pianta del piede.

Questi cerotti agiscono eliminando le tossine dal corpo, aiutando così la persona ha ed essere più in forma e soprattutto più felici.

Questi cerotti aiutano anche a migliorare la circolazione sanguigna e quindi tutti i sintomi derivati dalla circolazione cattiva, come mani piedi freddi, stanchezza e crampi muscolari, gambe pesanti e doloranti.

Il cerotto è stato sviluppato proprio sulla base di pratiche orientali e aiuta ad alleviare lo stress e riduce l’ansia, migliorando anche il sonno. E’ a base di aceto di bambù, vitamina C, aceto di legno e Houttuynia cordata Thunb.