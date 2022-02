San Valentino 2022: frasi, immagini animate, video e idee regalo per la festa degli innamorati

San Valentino 2022: come festeggiare il 14 febbraio, la festa degli innamorati? Ovviamente inviando frasi d’amore, immagini animate, GIF e video con le dediche per il proprio partner.

Tantissimi utenti già da oggi hanno iniziato a cercare sui motori di ricerca come Google e Bing le migliori frasi per fare gli auguri di buon San Valentino alla propria dolce metà, in Rete sono tantissimi i blog e forum contenenti frasi originali e divertenti ma anche aforismi e citazioni per San Valentino 2022.

Anche la redazione del Corriere della Città ha voluto omaggiare tutte le coppie di fidanzati con una lista di frasi d’amore da inviare su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri di buon San Valentino. Ecco le migliori frasi per San Valentino 2022 da mandare a lui / lei per celebrare la festa degli innamorati.

San Valentino 2022: frasi d’amore originali

– “Nel mio scrittoio conservo gelosamente una penna. La uso solo per le grandi occasioni. Oggi il suo inchiostro indelebile ha impresso nel diario della nostra vita: “Per sempre insieme, amore”. (Saverio Ferrara)

– “Amore per San Valentino cena a lume di candela, per gustare i tuoi dolci baci”. (Mauro Lo Sole)

– “L’amore è l’emozione che ti accelera i battiti. Amore, sei la ricarica del mio cuore”. (Saverio Ferrara)

– “Amo la vita perché sei la mia vita, il mio cuore è il tuo cuore, il tuo respiro il mio respiro. Si fondono in un noi i nostri abbracci e le nostre anime che si baciano in un eterno amore. Buon San Valentino”. (Pietro Lasaponara)

– “Tutto ciò che doni al mio cuore è sempre all’apice di ogni mia aspettativa, sei il regalo più bello che ho ricevuto dalla vita e non solo a San Valentino”. (Francesca Bastone)

– “L’amore è sempre al primo posto. Con l’amore tutto è possibile, anche l’impossibile diventa amore. Buon San Valentino”. (Pietro Lasaponara)

– “San Valentino non è un giorno solo, è tutti i giorni della mia vita che trascorrerò con te, e sono per me il regalo più grande che tu possa farmi”. (Debora Marini)

– “Non ho bisogno del sole per illuminare le mie giornate, perché tu sei quel raggio di sole che mi accompagna ogni giorno. Buon San Valentino amore!” (Rosa Ramirez)

– “Quando mi fermo ad osservare le tue labbra ho la sensazione ogni volta di emozionarmi e di innamorarmi. Ti amo”. (Mauro Lo Sole)

San Valentino 2022: frasi per innamorati

– “Quando ci si perde nell’abbraccio giusto non si ha più voglia di ritrovarsi”. (Alessandra Crinzi)

– “In amore tutto è consentito, salvo ingannare se stessi”. (Gerardo Migliaccio)

– Oggi più che mai i nostri cuori battono insieme, si uniscono per alimentare il nostro grande amore. Ti amo dolce tesoro mio.

– Un vero miracolo è questo: dopo aver combattuto mille battaglie personali, ti arrendi fra le braccia dell’amore. (Floriana Antonelli)

– Un giorno senza di te è un giorno senza sole, una notte senza di te è una notte senza luna; una vita senza di te è una vita senza vita. Auguri amore mio!

– “Ha il cuore negli occhi, ogni suo sguardo supera i confini del tempo, un dialogo fra due silenzi infiniti, che include tutte le parole che ci siamo taciuti”. (Antonio Cuomo)

– Se potessi salirei fino al cielo ruberei la luna per te e te la regalerei. Nel frattempo, come anticipo, prendi i miei auguri di San Valentino e il mio cuore, è tuo!

– Io e te immersi in un bagno di coccole, è così che voglio trascorrere la festa del 14 febbraio amore mio. Non vedo l’ora di festeggiare, felice San Valentino.

San Valentino 2022: frasi famose e celebri

– “L’amore fa male, ma la mancanza d’amore ancora di più”. (David Lynch)

– “L’amore non vuole avere, vuole soltanto amare”. (Hermann Hesse)

– “L’amore è per gli sciocchi e tutti gli sciocchi sono innamorati”. (Nick Cave)

– “L’amore vuole tutto e ha ragione”. (Ludwing van Beethoven)

– “Ogni oggetto amato è il centro di un paradiso”. (Novalis)

– “Ho sempre amato | e te ne do la prova: prima di amare, io non ho mai vissuto pienamente” (Emily Dickinson)

– “L’assoluto dell’amore si riconosce dall’inquietudine di chi ama”. (Paul Valéry)

– “Ci voltammo dopo dodici passi, perché l’amore è un duello”. (Jack Kerouac)

– “Amore non è guardarci l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione”. (Antoine de Saint-Exupéry)

– “Ti amo non tanto per ciò che sei, bensì per ciò che io sono quando sono con te”. (Elizabeth Barrett Browning)

San Valentino 2022: immagini animate e cartoline

Le migliori immagini animate e cartoline per fare gli auguri di buon San Valentino 2022 al proprio partner. Ecco tutte le immagini più belle da mandare su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri per la festa degli innamorati il 14 febbraio.