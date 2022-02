Sanremo 2023, torna Amadeus? Chi condurrà la prossima edizione del Festival

Il Festival di Sanremo 2022 è finito, ma già si pensa alla prossima edizione. In particolare ci si interroga se Amadeus sarà nuovamente alla conduzione del programma. Tante le affermazioni che ha rilasciato nella conferenza stampa conclusiva, tra cui parlo anche in merito alla conduzione dell’anno prossimo: «Nel 2023? Ci penserò.»

Amadeus: le parole a proposito del Festival 2023

Sebbene Amadeus sia rimasto soddisfatto di questa esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo 2022, ha confessato di aver avuto non pochi timori. Nello specifico il suo timore maggiore era quello di contrarre il Covid-19. «È stato un Festival da…Brividi. La mia paura più grande? Prendere il Covid». E ancora: «​​Alla vigilia avevo detto in maniera sbruffona che se mi fossi ammalato, saremmo rimasti tutti qui per dieci giorni. Ma la mia più grande paura era contagiarmi. Non c’era un piano B e ogni volta che facevo il tampone ed era negativo, uscivo dalla stanza che sembrava avesse segnato Lautaro». Infine, proprio a proposito del prossimo Festival: «Nel 2023? Ci penserò. Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato di rimanere per il prossimo festival. Lo ringrazio, ma come ha detto Fuortes dobbiamo ragionare a menti riposate». Parole profonde quelle del conduttore: «Fare Sanremo per me è un lavoro molto lungo, ma vale per tutte le cose che faccio. C’è bisogno di idee, di forza, di prendere le cose in maniera molto seria – ha continuato -. Avremo modo di vederci e chiacchierare serenamente. Rai è casa mia». Poi: «Non ci sono nodi da sciogliere – ha affermato a proposito del Festival del 2023 – devo essere io convinto di avere le idee, l’energia, la forza: non è uno speciale di prima serata, quando una cosa si può fare mi butto, amo sperimentare, ma il festival va pensato, è una macchina importante. Deve partire tutto dalla mia testa, ecco perché i sì e i no non vanno detti a caldo, dopo notte in cui ho dormito tre ore».