Sapete qual è l’aeroporto più grande nel nostro Paese? Non l’avresti mai detto

Qual è l’aeroporto più grande d’Italia? Pochi lo sanno, ma è davvero questo ed è il più trafficato in assoluto. Scopriamo il nome di questo aeroporto e dove si trova.

Sapere qual è il più grande aeroporto italiano equivale a dire anche qual è il più trafficato, ovvero che viene attraversato da più passeggeri durante l’anno che in altri scali. Ebbene, se molti pensavano che si trattasse di un aeroporto nel nord del nostro paese dovranno ricredersi perché lo scalo più grande d’Italia è quello di Fiumicino, a Roma. Stiamo parlando dell’aeroporto Leonardo da Vinci, scopriamo tutto su questo scalo.

L’aeroporto di Fiumicino il più grande d’Italia

Il nome dell’aeroporto di Fiumicino è Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci, dato per omaggiare il grande scienziato e pittore, oltre che geniale inventore Leonardo Da Vinci. Nel luogo dove oggi sorge lo scalo, proprio accanto ad esso, era posta una statua in granito raffigurante Leonardo con un’elica in mano. Ubicato nel territorio di Fiumicino, lo scalo dista circa 30 km da Roma.

La costruzione dello scalo venne definitivamente autorizzata nel 1958 con l’approvazione del progetto definitivo. In 21 mesi lo scalo venne ultimato, ma nel corso degli scavi vennero rinvenute opere archeologiche di grande valore. Nello specifico, si trattava di 5 navi risalenti alla Roma antica, i cui relitti vennero condotti nel Museo delle navi romane che si trova a Fiumicino.

Lo scalo aprì il traffico aereo il 20 agosto 1960, ma l’operatività ufficiale si ebbe quando atterrò il primo aereo di linea. Si trattava del Lockheed Constellation della Twa, che da New York fece scalo al Leonardo da Vinci.

Ad oggi il gestore dell’Aeroporto di Fiumicino è Aeroporti di Roma SpA, facente parte della Società del Gruppo Atlantia, mentre il gestore della torre di controllo è l’ENAV. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) è invece addetta alla vigilanza.

Quanto è grande l’aeroporto Leonardo da Vinci

L’Aeroporto di Fiumicino è il più grande del nostro paese e vanta numeri molto elevati sia per superficie che per numeri di passeggeri all’anno. Come superficie, è al primo posto ed è più grande di scali tipo Bergamo, Malpensa, Bologna, Napoli.

In termini di superficie, lo scalo ha una estensione di 29 km² e dispone attualmente di tre piste di volo, che assicurano ogni ora 90 movimenti aeromobili, calcolati fra atterraggi e decolli.

La pista più lunga di atterraggio dello scalo Leonardo da Vinci si estende per ben 3.902 metri, mentre la pista di volo 16L/34R è lunga 3.902 metri e larga 60. Da sola questa pista permette movimenti aerei di atterraggio pari al 70% di tutto lo scalo.

Anche come traffico di passeggeri Fiumicino è al primo posto in Italia. A parlare sono i dati: da gennaio 2022 a maggio 2022 il traffico di passeggeri è stato pari a 8.635.708. L’aumento annuale in percentuale rispetto al 2021 è stato del +327,4 %. Con 57.571 passeggeri al giorno Fiumicino si conferma ancora oggi lo scalo più trafficato del nostro paese.

Inoltre, in media ogni giorno all’aeroporto di Fiumicino decollano mille aerei e atterrano altrettanti mille aerei, il che vuol dire che ogni 40/50 secondi c’è un decollo e un atterraggio.

Lo scalo di Fiumicino eletto miglior aeroporto d’Europa

Oltre che essere il più grande aeroporto d’Italia, lo scalo di Fiumicino Leonardo da Vinci per la terza volta consecutiva è stato eletto miglior aeroporto d’Europa. La definizione gli ha permesso di conquistare il prestigioso riconoscimento dell’Aci Europe Best Airport Awards 2022.

La qualità dei servizi, risultata molto soddisfacente per i passeggeri, ha permesso allo scalo di balzare in cima alla classifica europea per 5 anni consecutivi.

Lo scalo dispone in totale di 144 gate, di cui 61 sono nell’area di imbarco E e 83 nell’area di Imbarco A. Per trovare il gate di imbarco è sufficiente osservare sui monitor il numero del gate indicato. Per quanto riguarda il terminal, all’aeroporto di Roma Fiumicino ci sono 5 terminal, di cui quattro vengono utilizzati per voli passeggeri.

Dal Terminal 3 parte la maggior parte delle compagnie aeree, mentre dal T2 alcune di quelle low cost come Ryanair. Invece, i voli internazionali partono solo dal T5. Se si deve partire con voli nazionali è consigliabile arrivare all’Aeroporto di Fiumicino un’ora e mezza prima dell’ora di partenza prevista, due ore e mezza prima se si tratta di voli internazionali.

Adesso che sai tutto sull’aeroporto più grande d’Italia, sarai più consapevole di quanto sia importante ogni volta che sarai all’aeroporto di Fiumicino!