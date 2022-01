Scadenza super Green Pass, il governo studia nuove soluzioni: ecco quali

Come ci si dovrà comportare quando il proprio super green pass sarà vicino allo scadere? La questione per coloro che per primi hanno effettuato la dose booster è quanto mai problematica. Infatti, tra un paio di mesi o poco più, si dovrà tornare a fare i conti con quest’annoso aspetto. Considerando inoltre che al momento non è stata ancora prevista una quarta dose, nel giro di poco tempo saranno moltissime le persone che si troveranno nelle medesime condizioni. Va infatti ricordato che il super gren pass per gli over 50 sarà obbligatorio per lavorare fino al prossimo 15 giugno.

Scadenza super green pass, il governo: «Valutiamo soluzioni»

In relazione al problema pocanzi descritto, fonti del Ministero della Salute fanno sapere all’agenzia Ansa che stanno lavorando per arrivare ad una soluzione. Sul tavolo ci sono varie ipotesi: una arriva dalla regione Lazio, la quale chiede di non dare scadenza alla Certificazione per coloro che hanno ricevuto la dose booster; un’altra invece dall’Unione Europea, la quale chiede di estendere la validità della certificazione a 9 mesi infine un’ultima idea è quella di tornare alla durata iniziale di un anno.

Regole per i viaggi nell’Unione Europea

Per quel che riguarda invece l’eventuale proroga dell’ordinanza- in scadenza il 31 gennaio– che impone test antigenici a chiunque arrivi da paesi dell’Unione Europea, anche se vaccinati con tre dosi, fonti del Ministero della Salute fanno sapere sempre all’agenzia Ansa che al momento la conferma che l’ordinanza non sarà prorogata non c’è. Tuttavia, a pochi giorni dalla scadenza, non c’è nemmeno l’ombra di un chiarimento rispetto a quali potrebbero essere delle nuove indicazioni. Questa incertezza desta non poche preoccupazioni sia negli albergatori italiani- che temono la concorrenza di altre mete turistiche con minori restrizioni- sia chi deve spostarsi per studio o lavoro tra i paesi dell’Unione.